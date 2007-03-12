ارکستر ملی گلستان فعال می شود

کیوان ساکت ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : این ارکستر تا کنون فقط سه جلسه تمرین را پشت سر گذاشته است اما ما قصد داریم تا طی چند ماه آینده اولین اجرای خود را به روی صحنه بیاوریم.

رهبر ارکستر ملی استان گلستان در ادامه گفت : طبق اساسنامه، بناست علاوه برآهنگهای ساخته من و آهنگسازان ملی ایران، همچون علینقی وزیری، روح الله خالقی و ... آهنگهایی از آهنگسازان کشورهای شرقی مانند آذربایجان، ارمنستان و همچنین کشورهای اروپای شرقی و ... راکه با ترکیب سازبندی ارکستر ملی ما همخوانی داشته باشد، اجرا کنیم.

این نوازنده وآهنگسازافزود: قصد داریم تا نوازندگان این ارکستر، ضمن انجام تمرینات خود،دوره های تکمیلی وآموزشی را نیز طی کنند. همچنین سعی داریم ازگروه کر نیز استفاده کنیم.



