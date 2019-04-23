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۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۴:۳۷

تحولات امنیتی فلسطین/

بازداشت عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی/ شهادت یک فلسطینی

بازداشت عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی/ شهادت یک فلسطینی

بازداشت عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی و شهادت یک فلسطینی در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ از جمله تحولات امنیتی فلسطین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، یک کارگر فلسطینی از شهر «قباطیه» جنین واقع در شمال کرانه باختری زمانی که از سوی پلیس رژیم صهیونیستی در شهر «عرابه البطوف» (در اراضی اشغالی ۱۹۴۸) تحت تعقیب بود، به شهادت رسید.

«محمد مجد کمیل» از یک بلندی در شهر عرابه‌البطوف سقوط کرد و شهید شد.

همچنین نظامیان رژیم صهیونیستی امروز (سه شنبه) دست به بازداشت‌های گسترده در مناطق مختلف کرانه باختری زدند.

یکی از این بازداشتی‌ها «احمد نصر» از اعضای ارشد جهاد اسلامی است که در منزلش واقع در روستای «کفر نعمه» در غرب رام‌الله دستگیر شد.

کد مطلب 4598299

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