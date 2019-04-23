به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری ظهر سه شنبه در نخستین جلسه شورای حقوق بیت‌المال گلستان در سالجاری اظهار کرد: از ۲۵ اسفند سال گذشته که اخطار هواشناسی داشتیم جلسه ستاد بحران آب منطقه‌ای گلستان تشکیل شد و تقسیم کار در چهار حوزه مستندسازی، روند یابی، اجرای عملیات و پشتیبانی انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان ادامه داد: در جلسه ستاد بحران تصمیم بر ایجاد فضا برای ذخیره سازی آب در سدهای گلستان گرفته شد اما بوستان تنها ۳۰ درصد ظرفیت ذخیره سازی داشت و گلستان هم سرریز شده بود و دستور تخلیه آب را صادر کردیم.

وی اضافه کرد: میزان بارش در استان گلستان تا قبل از ۲۶ اسفند ۳۹۷ میلی متر بود که با ۳۸ درصد اضافه بارش به ۵۷۵ میلی متر رسید.

نظری با اشاره به اینکه این میزان بارش ۹۲ درصد بیشتر از بارش متوسط سالانه و ۸۳ درصد اضافه بارش در درازمدت را نشان می‌داد، تصریح کرد: بر اثر این بارندگی‌ها همزمان در سه حوضه آبخیز قره‌سو، اترک و گرگانرود با سیلاب روبه‌رو شدیم.

وی با بیان اینکه جاده کمربندی و راه آهن دو مانع برای خروج سیلاب از شهرهای استان و انتقال آن به سمت دریا بودند، خاطرنشان کرد: هم اکنون لایروبی در گرگانرود ادامه دارد و حجم آب در رودخانه‌های استان به ویژه گرگانرود و قره سو نسبت به روزهای گذشته فروکش کرده است.