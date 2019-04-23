منتظرالمهدی سخنگو و معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مؤمنی طی حکمی سردار سعید منتظرالمهدی را به عنوان سخنگو و معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، منتطرالمهدی پیش از این به عنوان سخنگو و معاون اجتماعی نیروی انتظامی بود و اخیراً بنا به درخواست دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری و با موافقت فرمانده نیروی انتظامی به ریاست جمهوری مأمور شد.

اسکندر مؤمنی در مراسم معارفه سردار منتظر المهدی ضمن تقدیر از فعالیت‌های مسئولان سابق این حوزه، از قبول مسئولیت ایشان در معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد تشکر کرد و گفت: این معاونت از ستون‌های اصلی ستاد به شمار می‌رود و مأموریت‌های متنوعی دارد و در سه بخش مهم پیشگیری- فرهنگی، درمان و صیانت اجتماعی فعالیت دارد، لذا با توجه به دانش و تجربه‌ای که معاون جدید ستاد در هر کدام از این سه حوزه دارد، ایشان برای خدمت در این سمت معرفی شدند.

در حکم مؤمنی خطاب به منتظرالمهدی آمده است: «ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های عضو و مرتبط با ستاد و اهتمام در اجرای سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر در حوزه کاهش تقاضا به‌منظور اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر با رویکرد پیشگیری از اعتیاد و ایجاد نشاط اجتماعی در جهت مصون‌سازی جامعه و همچنین درمان معتادان، حرفه‌آموزی و حمایت‌های اجتماعی لازم از آنان با استفاده از تمامی ظرفیت‌های دولتی و غیردولتی خصوصاً سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین جامعه و انجام امور بر اساس شرح وظایف مصوبه از جمله اموری است که انتظار دارد با برنامه‌ریزی دقیق، هدفمند و هوشمندانه نسبت به تحقق آن اهتمام نمائید».



گفتنی است منتظر المهدی پیش از این سخنگو و معاون اجتماعی نیروی انتظامی بود و دارای دکترای طب و همچنین دکترای تخصصی روانشناسی سلامت از دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه است.