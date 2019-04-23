تبریک جبهه مردمی نیروهای انقلاب به سرلشکر سلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی طی پیامی انتخاب سرلشکر حسین سلامی به فرماندهی کل سپاه پاسداران را تبریک گفت.

متن کامل پیام به شرح زیر است:

«هم‌زمان با چهلمین سالروز تشکیل دست اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی، فرزند برومند معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (رحمت‌الله علیه)، انتصاب شایسته حضرت‌عالی از سوی فرمانده کل قوا، حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به فرماندهی این نهاد تأثیرگذار و دریافت درجه عالی سرلشکری، موجب امتنان و امیدواری است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این روزها برنده‌ترین خار چشم دشمنان انقلاب اسلامی است و حضور شما در این فرصت خدمتگزاری جهادی، نشان از شایستگی و توانایی ستودنی جناب‌عالی دارد، توانی که به فضل الهی در هم‌افزایی با تجربه و خلاقیت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در این برهه حساس؛ همچنان در جایگاه یکی از بالنده‌ترین ارگان‌های انقلابی و پیشتاز ثابت‌قدم گام‌برداری در مسیر خوش‌عاقبت گام دوم انقلاب اسلامی، قرار خواهد داد.

بی‌تردید مردم انقلابی ایران؛ چون همیشه در کنار سپاه و پشتیبان اقدامات انقلابی این نهاد مردمی در عرصه امنیت، جهاد و توسعه و سازندگی و دعاگوی سربازان مخلص ولایت در این عرصه خطیر خواهند بود.»