نمایش موزیکال «قارچ سفید» در آمل به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده وکارگران نمایش شاد و موزیکال قارچ سمی " مجتبی امدادی " است و از یکم تا ۱۵ اردیبهشت در مجموعه تئاتر شهر آمل در کوچه آفتاب ۳۶ اجرا می‌شود.

امدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موضوع این نمایش، ایجاد حس اعتماد به نفس میان کودکان، نیکی کردن به پدر ومادر است که ۱۰ نفر از هنرمندان مطرح آملی درزمینه نمایش کودکان نقش آفرینی می‌کنند.

وی ادامه داد، نمایش به گونه‌ای آهنگ سازی شده است که بتواند نیاز مخاطب اعم از کودک و نوجوان را برطرف کرده و سبد مناسب تفریحی برای زیرمجموعه آموزش وپرورش باشد.

کارگردان نمایش موزیکال قارچ سفید گفت: این نمایش به مدت ۱۵ روز و در هر روز در ۴ نوبت برای خانواده‌ها و دانش آموزان آملی اجرا خواهد شد.

امدادی یادآورشد: این اثر با حمایت ونظارت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل و مجوز از اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و شورای نظارت برنمایش این شهر به روی صحنه می‌رود.