۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۲۲

مدیر دبیرخانه انجمن های علمی حوزه در گفتگو با مهر خبر داد :

ایجاد ارتباط میان انجمنهای علمی جهان اسلام و حوزه علمیه

ایجاد ارتباط میان انجمنهای علمی حوزه علمیه با انجمنهای علمی جهان اسلام در دستور کار این دبیرخانه در سال آینده قرار گرفته است.

حجت الاسلام بارانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : ایجاد ارتباط با دیگر انجمن های علمی فعال در زمینه علوم انسانی و اسلامی از اهداف انجمن های علمی است که در سه مرحله انجمن های علمی دانشگاهی، انجمن های جهان اسلام و انجمن های بین المللی تدوین شده و در دستور کار انجمن های علمی حوزه در سال آینده قرار گرفته است.

وی افزود: استفاده از تجارب به همراه دلایل موفقیت یا عدم موفقیت در اهداف انجمن های علمی به همراه ایجاد تعامل و ارتباط علمی از اهداف ایجاد این نزدیکی است، به همین منظور شناسایی این انجمن ها در هر سه شاخه آغاز شده و با تکمیل این اطلاعات از سال آینده تعاملات میان انجمن های علمی حوزه و دیگر انجمن ها ایجاد خواهد شد.

