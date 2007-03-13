ایجاد ارتباط میان انجمنهای علمی جهان اسلام و حوزه علمیه

حجت الاسلام بارانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : ایجاد ارتباط با دیگر انجمن های علمی فعال در زمینه علوم انسانی و اسلامی از اهداف انجمن های علمی است که در سه مرحله انجمن های علمی دانشگاهی، انجمن های جهان اسلام و انجمن های بین المللی تدوین شده و در دستور کار انجمن های علمی حوزه در سال آینده قرار گرفته است.

وی افزود: استفاده از تجارب به همراه دلایل موفقیت یا عدم موفقیت در اهداف انجمن های علمی به همراه ایجاد تعامل و ارتباط علمی از اهداف ایجاد این نزدیکی است، به همین منظور شناسایی این انجمن ها در هر سه شاخه آغاز شده و با تکمیل این اطلاعات از سال آینده تعاملات میان انجمن های علمی حوزه و دیگر انجمن ها ایجاد خواهد شد.