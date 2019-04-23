هند به عدم تمدید معافیت تحریمی آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه هند، وزارت خارجه هند امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای در واکنش به عدم معافیت تحریمی واشنگتن علیه تهران اعلام کرد: دهلی نو به بیانیه صادره واشنگتن در این خصوص توجه کرده است.

در بیانیه وزارت خارجه هند در این خصوص آمده است: ما به اندازه کافی برای پرداختن به تأثیر این تصمیم آماده هستیم. وزارت نفت و گاز طبیعی هند هم در این باره بیانیه صادر کرده است.

بیانیه مذکور در ادامه می‌افزاید: دولت هند به کار با کشورهای شریک خود شامل ایالات متحده ادامه خواهد داد تا همه راه‌های ممکن به منظور حفاظت از منافع انرژی و اقتصادی مشروع را پیدا کند.

وزیر خارجه آمریکا دیروز دوشنبه اعلام کرد: هیچ معافیتی را به هیچ کشوری برای خرید نفت از ایران نمی‌دهیم. امارات و عربستان به ما اطمینان دادند که نمی‌گذارند در بازار نفت مشکلی پیش بیابد.