اعضای کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس فردابه استان سفرمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر سه شنبه در نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان افزود: در این راستا باید مدیران دستگاه‌های اجرایی، پیشنهادات سازنده و تخصصی در زمینه مباحث بودجه‌ای و اصلاح قوانین ارائه دهند که این پیشنهادها در راستای توسعه استان بوده و در سطح ملی مؤثر باشد.

وی همچنین با اشاره به لزوم گسترش خدمات به صورت برون سپاری اظهار داشت: باید در راستای برون سپاری و ارائه خدمات غیرحضوری و الکترونیکی گام‌های اساسی برداشته شود.

احمدی اصلاح نظام اداری، حقوق شهروندی، آراستگی اداری و ارائه خدمات با ایجاد میزخدمت را بسیار مهم دانست و گفت: میزخدمت یکی از برنامه‌های خوب دولت برای ارائه خدمات غیرحضوری است.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی باید در راستای ارائه خدمات از طریق میز خدمت از نیروهای خبره استفاده کرده و کسانی که در این میز خدمت می‌کنند باید مسئولیت پذیر باشند.

احمدی همچنین با اشاره به لزوم رعایت منشور حقوق شهروندی اظهار داشت: این مهم باید به گونه‌ای باشد که حرمت، شأن و جایگاه مردم بدون هیچ‌گونه تبعیض به خوبی حفظ و همه از این حقوق بهره مند شوند.

استاندار افزود: در ارائه خدمات نباید هرگز مسائل قومی و قبیله‌ای، دوستی و نگاه سیاسی ورود کند.

وی با اشاره به لزوم رعایت ملاک‌ها و شاخص‌ها در انتخاب‌های مدیریتی در سطوح مختلف گفت: گزینش و چینش مدیریتی در سطوح مختلف عالی، میانی، پایه و عملیایی باید با شاخصهای نخبه گزینی، تعهد و شایسته سالاری انجام شود.