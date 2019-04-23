بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی و رادیوتراپی قزوین را با سختی می سازیم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رئیس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی قزوین به مناسبت هفته سلامت ظهر سه شنبه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

در این نشست که منوچهر مهرام رئیس دانشگاه، قجر بیگی معاون غذا و دارو، معصومی فر معاون توسعه مدیریت و منابع، نجاری معاون بهداشتی، کاظمی فر، معاون درمان، کشاورز مدیر درمان، یزدی معاون فنی مرکز بهداشت، سلیمانی معاون اورژانس حضور داشتند ضمن ارائه گزارشی از کارهای مهم انجام شده و در دست اجرا به سوالات خبرنگاران پاسخ داده شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی در این نشست نیز چون گذشته شفاف و صادقانه از مشکلات و موانع پیش رو اعم از محدودیت اعتباری، سنگ اندازی افراد، سیاسی بازی و فشارهای جناحی برای تغییر مدیران و نیز مانع تراشی در احداث مرکز رادیو تراپی و بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی گفت.

مهرام بار دیگر به رسانه‌ها گفت در ارائه آمار و ارقام و اطلاعات مربوط به بخش درمان و بهداشت هیچ محدودیت برای رسانه‌ها نیست و تا روزی که در این مسئولیت قرار دارد با همه وجود و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای اجرای چند طرح مهم که آینده بهداشت و درمان استان را تضمین و تأمین خواهد کرد اقدام می‌کند.

در پیشگیری کارهای خوبی شده است

منوچهر مهرام در این نشست گفت: یکی از کارهای مهم پیشگیری از بروز بیماری‌هایی است که نیروی سربار ایجاد می‌کند و هزینه کشور را بالا می‌برد و اگر غربالگری به موقع صورت گیرد می‌توان نیروی بیمار را به یک نیروی مولد تبدیل کرد.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال ۹۰ تاکنون ۹۸۲ بیمار نوزاد کم کاری تیروئید در استان شناسایی شد که اگر این پیشگیری نبود این تعداد عقب مانده ذهنی به جمعیت استان اضافه می‌شد و باید هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شدیم.

مهرام تصریح کرد: ۲۷ بیمار عقب مانده در استان شناسایی شد و جمعاً ۱۰۰۹ نفر نوزاد بالقوه بیمار شناسایی و درمان شدند و در میزان مرگ نوزادان و شیرخواران با ۵.۵ نفر در یک هزار نفر به حدی رسیدیم که در ردیف کشورهای توسعه یافته قرار گرفتیم.

۲۵ درصد جمعیت استان قزوین فشار خون دارند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین یادآور شد: در حال حاضر ۲۵ درصد جمعیت استان قزوین دارای بیماری فشار خون هستند که در این زمینه در رتبه ۲۱ کشور قرار داریم.

وی اظهار داشت: در بیماری دیابت با کمک رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی انجام شده از رتبه دوم به رتبه ۲۴ رسیدیم و شرایط بهتر شده و در جمعیت ۱۸ سال میزان ابتلاء به ۸.۵ درصد رسیده است.

مهرام تصریح کرد: در بیماری اضافه وزن و چاقی بدتر شدیم و۱۵.۷ درصد جمعیت استان چاق هستند که در رده هشتم کشوری هستیم و در این میان ۵۴.۶ درصد مردم استان دچار کم تحرکی هستند و در رتبه ۱۹ قرار داریم و ۱۳ درصد مردم سیگار می کشند و آمار دخترهای سیگاری هم بیشتر شده است.

سرانه تخت بیمارستانی در قزوین پایین است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین بیان کرد: در سرانه تخت همیشه مشکل داشته‌ایم و در ردیف ضعیف‌ترین استان‌ها هستیم و در حال حاضر شاخص تخت استان ۱.۶ تخت است که تا شاخص ۲.۶ تخت به ازای هر یک صد هزار نفر فاصله زیادی داریم.

بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی را با هر سختی می‌سازیم

وی در ادامه گفت: کارهای بزرگی را آغاز کرده‌ایم و مشکلاتی هم داریم که در این میان بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی قزوین باید پیمانکار عوض شود ولی چون قیمت‌ها نیز سه برابر شده و مجلس و دولت هم مخالف بودند تا طرح جدیدی اجرا نشود این بیمارستان با مانع جدی تری روبرو شده است.

مهرام بیان کرد: این بیمارستان که فقط ساختمان آن بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد از کارهای بسیار ارزشمندی است که می‌تواند سرانه تخت استان را به میانگین کشوری رسانده و نیازهای ما را تا سال‌های آینده برطرف کند لذا انتظار داریم تا هم نمایندگان و هم رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولان پیگیری لازم را داشته باشند تا این کار تسریع شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار داشت: در خصوص ساخت بیمارستان الوند مشکل داریم چون قرار بود شورای شهر زمینی را واگذار کند ولی آنقدر درگیر مسائل داخلی شده‌اند که این موضوع معطل مانده و پس از مدت‌ها ۵۰۰ متر زمین موافقت شده اما بقیه ۲۰۰۰ متر مانده که کار را با مشکل مواجه کرده است و هنوز منابع اعتباری هم تأمین نشده و ما باید مورد انتقاد مردم و امام جمعه محترم باشیم و همه مسائل را مربوط به دانشگاه می‌دانند.

وی اضافه کرد: برخی کم لطفی می‌کنند و ما را مقصر می‌دانند در حالی که شهرداری و اتوبوسرانی الوند همکاری نکرده و سازمان برنامه ریزی هم اعتبار نداده و باید تغییر کاربری می‌دادیم و استحکام لازم را تأمین می‌کردیم تا این فضا برای بیمارستان مناسب سازی شود.

مهرام در مورد وضعیت درمانی شهر محمدیه هم گفت: در محمدیه و مهرگان یک شرکتی قرار بود بیمارستان احداث کند اما عده‌ای شیطنت کردند و از دانشگاه شکایت کردند، هرچند ما تبرئه شدیم اما کار متوقف و کارگاه برچیده شد.

وی اظهار داشت: متأسفانه نمایندگان نیز همراهی لازم را نداشتند و حتی انتقاد کردند چرا کار بدون مجوز آغاز شده اما با پیگیری انجام شده مراحل اداری تمام شده و شاید در همان زمین قبلی یا زمین دیگری کار ادامه پیدا کند.

مهرام در مورد بیمارستان آبیک هم گفت: در بیمارستان آبیک تعرفه‌ها دولتی است و فشار روی مردم نیست و تلاش می‌کنیم در بیمارستان ۳۲ تختخوابی که برای این شهر کافی نیست با اجرای طرح توسعه تعداد تخت‌ها را به ۹۶ تخت افزایش دهیم.

وی اظهار داشت: باید با واگذاری بیمارستان دولتی به بخش خصوصی خدمات درمانی با تعرفه دولتی داده شود که در این راه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ضروری است و بزودی بخش دیالیز بیمارستان شهدای آبیک افتتاح خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآور شد: کلینیک محمدزاده در قزوین تا پایان این ماه راه اندازی می‌شود اما در مورد مرکز رادیوتراپی کوتاهی شده و به سختی کار جلو می‌رود و در حالی که خیرین آمده‌اند کمک کنند و حتی بیمار سرا را بسازند اما برخی کارشکنی می‌کنند.

وی اضافه کرد: ساختمان و تجهیز بخش اداری و اسکان تا خرداد ماه آماده بهره برداری می‌شود اما به دلیل تحریم در انتقال ارز مشکل داریم و خرید تجهیزات و انتقال دستگاه متوقف شده است.

تعطیلی بیمارستان رحیمیان غیر قانونی و سودجویانه است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در ادامه در خصوص تعطیل شدن بیمارستان خیریه رحیمیان در شهر الوند تصریح کرد: این بیمارستان چون اساسنامه خیریه دارد باید با تعرفه‌ای معادل ۵۰ درصد هزینه بخش خصوصی خدمت رسانی کند اما گران فروشی می‌کرد و ما اجازه ندادیم به مردم فشار وارد شود.

وی بیان کرد: نیت مرحوم رحیمیان ارائه خدمت رایگان و یا با تعرفه دولتی و ارزان بود تا ساکنان این شهر بتوانند با کمک یک فرد نیکوکار از خدمات درمانی مناسب برخوردار شوند اما متولیان کنونی دنبال سودهای زیاد هستند و به قانون هم احترام نمی‌گذارند و کار را رسانه‌ای کردند تا به اهداف غیر منطقی خود برسند که ما اجازه ندادیم.

مهرام اظهار داشت: به هیچ وجه موافق تعطیلی این بیمارستان نبودیم و این حرکت مسئولان فعلی بیمارستان رحیمیان هم در تعطیل کردن آن غیر قانونی است و باید این مرکز نیز مانند همه بیمارستان‌های خیریه از مصوبه کشوری در تعرفه‌ها تبعیت کند و بستن بیمارستان خلاف قانون است.

وی اضافه کرد: مسئولان بیمارستان رحیمیان در شهر الوند مکلف به راه اندازی هستند و با پیگیری انجام شده فقط اورژانس و درمانگاه را فعال کرده‌اند اما دستگاه قضائی اعلام کرده اگر این بیمارستان به طور کامل راه اندازی نشود با متولیان برخورد قانونی خواهند کرد.



نمایندگان در حل مشکلات درمانی همراهی کنند

وی اظهار داشت: متأسفانه برخی در احداث این بیمارستان و طرح‌های بلند مدت دانشگاه علوم پزشکی سنگ اندازی می‌کنند و در شرایطی که ما از همه ظرفیت‌هایی که داشتیم استفاده کرده و با سماجت و کوچک کردن خود تلاش کردیم تا کار معطل نماند اما حمایت لازم از سوی برخی صورت نگرفته است.

مهرام اضافه کرد: در شرایط اقتصادی کنونی باید پذیرفت این بیمارستان که فقط ساختمان آن بالغ بر ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد کار واقعاً سخت و سنگینی است و حتماً در دوران مدیریت من افتتاح نخواهد شد اما با خدای خود عهد بسته‌ام تا کاری ماندگار انجام شود تا آیندگان نگران درمان خود و فرزندانشان نباشند و اگر این کار به نتیجه برسد کار بی نظیری شده است.

مهرام اظهار داشت: دنبال هیچ پستی نیستم و اگر از این مسئولیت کنار بروم دیگر مسئولیتی نخواهم پذیرفت و به کار پزشکی خواهم پرداخت اما تا زمانی که مسئولیت دارم شفاف و بی پرده و با همه توان دنبال کارهای ماندگاری هستم که برای استان حیاتی است و حتماً دعای خیر خواهد داشت که برای من کافی است.

مهرام گفت: بیمارستان‌ها ۷۰۰ و یک هزار تختخوابی از طرح‌های دراز مدت است که آینده استان را تضمین می‌کند و انتظار داریم تا هم نمایندگان و هم رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولان پیگیری لازم را داشته باشند تا این کار تسریع شود.

وی بیان کرد: در اجرای چند کار بزرگ و مهم مانند بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی و احداث مرکز رادیوتراپی انتظار می‌رود همراهی بیشتر باشد اما نه تنها همراهی نیست بلکه گاهی شاهد کارشکنی هستیم که تعجب برانگیز است.

سیاسی بازی را وارد بخش درمان و سلامت مردم نکنیم

مهرام در ادامه ضمن انتقاد از برخی فشارهای سیاسی در کار اضافه کرد: استان قزوین بی رمق و درگیر دعواهای سیاسی و نگاه حزبی و دچار بیماری جناح بازی است به همین دلیل کارها بخوبی جلو نمی‌رود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار داشت: می‌خواهیم کار کنیم، سیاسی هم نیستیم و وارد بازی سیاسی هم نمی‌شویم اما معلوم نیست چرا وقتی یک جمعی آماده شدند تا با کمک چند خیر و اصناف نیکوکار در ساخت مرکز رادیوتراپی مشارکت کنند برخی نگذاشتند و مانع تراشی کردند.

وی اضافه کرد: نمی دانم چرا کاری می‌کنند تا خیرین وارد مشارکت نشوند و کسانی که باید وقت خود را به حل مشکلات و تسریع در پیگیری امور بگذارند دنبال تحمیل نیروهای ناتوان و مهره چینی در استان هستند و این کارها به نفع مردم نیست.

مهرام اظهار داشت: در استان قزوین خیلی از انرژی و توان ما برای کارهای غیر مهم تلف می‌شود و موانع زیاد است و این کارها استان را عقب نگهداشته در حالی که مردم این منطقه شایسته خدمات بیشتری هستند.

تحریم ترامپ در بخش درمانی جان مردم را به خطر انداخته است

وی با محکوم کردن حرکت ترامپ در تشدید تحریم و محدودیت در انتقال ارز و ورود تجهیزات پزشکی گفت: حرکت غیر انسانی ترامپ موجب شده نتوانیم تجهیزات رادیو تراپی که با سلامت بیماران سرطانی ارتباط دارد را وارد کشور کنیم و این خودخواهی باید از سوی مجامع جهانی محکوم شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآور شد: وقتی یک انسان خودخواه با حرکتی سیاسی با جان بیماران سرطانی بازی می‌کند ما وظیفه داریم اطلاع رسانی کنیم و اگر نتوانیم دستگاه‌های خریداری شده را وارد کشور کنیم به سازمان ملل شکایت خواهیم کرد و با پیگیری موضوع از سوی معاون امور حقوقی ریاست جمهوری تلاش خواهیم کرد دستگاه‌های رادیو تراپی که برای درمان بیماران سرطانی حیاتی است وارد کشور شده و جان بیماران استان به مخاطره نیفتد.

وی گفت: دنیا باید بداند عنان کار دست دشمن دیوانه‌ای به نام ترامپ افتاده که به سلامت انسان‌ها توجهی ندارد و این حرکت غیر انسانی باید محکوم شود.

انفعالی و سیاسی عملی نمی‌کنم / قزوین نباید در تاریخ گذشته خود بماند

وی اضافه کرد: گاهی برای یک نیروی بومی توانمند آنقدر مانع تراشی می‌کنند تا از استان برود و گاهی آنقدر به نیروی غیر بومی فشار می‌آورند گویی از کشور دیگر آمده و بیگانه است و با این روند از توسعه استان جلوگیری می‌کنند که نگران کننده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآور شد: قزوین افتخارات ارزشمندی از گذشته دارد اما عده‌ای فقط در گذشته پر افتخار خود مانده‌اند و هیچ برنامه‌ای برای امروز و حتی آینده ندارند.

مهرام گفت: اینکه فقط به باغستان استان افتخار کنیم کافی نیست باید ببینیم برای حفظ باغستان و توسعه آن هم فکر کرده‌ایم و اینکه از صنعتی بودن استان بگوییم اما فقط مالیات و دودش به استان برسد و سودی نداشته باشد که منطقی نیست.

وی اظهار داشت: استان قزوین در تاریخ خود متوقف شده است در حالی که پیشرفت آن نیازمند داشتن برنامه برای امروز و فرداست تا از رکود و رخوت خارج شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: انفعالی و سیاسی رفتار نمی‌کنم هر چند برخی رسانه‌ها و مسئولان به ما فشار می‌آورند اما نمی‌توانم مدیریت انفعالی و سیاسی داشته باشم و تلاش می‌کنم هر کاری که به نفع مردم است و رضایت آنها را تأمین می‌کند انجام دهم و برای این کار هر هزینه‌ای را متحمل می‌شوم.

در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ داده شد.