تربیت پژوهشیار بالینی از سوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کلید خورد

شقایق حق جو در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اکثر مراکز درمانی آموزشی دنیا علاوه بر اینکه یک دستیار بالینی همراه پزشکان در حوزه درمان قرار دارد یک پژوهشیار بالینی هم وجود دارد تا در حین انجام روند درمان با نگاه پژوهشی به امور درمانی اقدام به ثبت اطلاعات کند و یافته‌های پژوهشی را به منظور ارتقا بخشی به کیفیت درمان و کاهش میزان خطاها پزشکی و دستیابی به بهترین روش درمان در کمترین زمان در اختیار جامعه پزشکی قرار دهد.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار در کشور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اقدام به برگزاری دوره آموزشی پژوهشیار بالینی کرده است، افزود: این دوره آموزشی از فردا با حضور ۲۰ شرکت کننده در این دانشگاه آغاز می‌شود.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه امروزه پزشکان فرصت کافی برای حضور در سه عرصه درمان، آموزش و پژوهش را ندارند و اقدامات درمانی بیشترین زمان را از آنها می‌گیرد به همین لحاظ قرار گرفتن پژوهشیار بالینی در کنار پزشکان یک ضرورت است، ادامه داد: امروزه شاهد کاهش برون داده‌های پژوهشی هستیم و با این اقدام می‌توانیم ضمن افزایش برون دادهای دانشگاه‌ها سبب ارتقا طبابت بالینی و مستند کردن درمان‌ها شویم.

وی با اشاره به ادغام عرصه بالینی و دانشگاهی در دانشگاه‌های علوم پزشکی افزود: آنچه امروز سبب متمایز شدن دانشگاه‌های علوم پزشکی ما در جهان شده دسترسی به جزئیات فرایندهای درمانی در فضای دانشگاهی است.

حق جو با بیان اینکه این فرصت تاکنون در بعد پژوهشی کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، ادامه داد: امروز دانشگاه‌های سراسر کشور به سمت پژوهش مدار کردن تجارب بالینی رفته‌اند.

وی ادامه داد: این دوره به صورت پودمانی و به مدت شش ماه با ۱۳۰ ساعت آموزش و کار عملی در عرصه بالین برگزار خواهد شد.