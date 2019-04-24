متخلفان اقتصادی در قزوین ۱۲ میلیارد ریال جریمه شدند

محمود احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان فروردین ماه امسال به بیش از ۴۰۰ پرونده در زمینه کالا و خدمات، ۴۵ پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز و همچنین ۲۰ پرونده در زمینه دارو و درمان رسیدگی شد که متخلفان آن‌ها در مجموع به پرداخت بیش از ۱۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

به گفته احمدی، عدم درج قیمت، گران فروشی و عدم صدور فاکتور بیشترین تخلفات در پرونده‌های کالا و خدمات بوده است.

وی، قاچاق دخانیات، البسه را بیشترین تخلفات پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بیان کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اظهار کرد: در طرح ویژه نظارت و تنظیم بازار نوروزی امسال که از ۹ اسفندماه تا ۱۶ فروردین اجرا شد، ۳۰۰ پرونده تخلف مورد رسیدگی قرار گرفت.