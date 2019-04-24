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۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۸:۱۰

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین:

متخلفان اقتصادی در قزوین ۱۲ میلیارد ریال جریمه شدند

متخلفان اقتصادی در قزوین ۱۲ میلیارد ریال جریمه شدند

قزوین- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: در فروردین ماه امسال متخلفان اقتصادی در استان به پرداخت بیش از ۱۲ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

محمود احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان فروردین ماه امسال به بیش از ۴۰۰ پرونده در زمینه کالا و خدمات، ۴۵ پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز و همچنین ۲۰ پرونده در زمینه دارو و درمان رسیدگی شد که متخلفان آن‌ها در مجموع به پرداخت بیش از ۱۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

به گفته احمدی، عدم درج قیمت، گران فروشی و عدم صدور فاکتور بیشترین تخلفات در پرونده‌های کالا و خدمات بوده است.

وی، قاچاق دخانیات، البسه را بیشترین تخلفات پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بیان کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اظهار کرد: در طرح ویژه نظارت و تنظیم بازار نوروزی امسال که از ۹ اسفندماه تا ۱۶ فروردین اجرا شد، ۳۰۰ پرونده تخلف مورد رسیدگی قرار گرفت.

کد مطلب 4598760

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