متخلفان اقتصادی در قزوین ۱۲ میلیارد ریال جریمه شدند

محمود احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان فروردین ماه امسال به بیش از ۴۰۰ پرونده در زمینه کالا و خدمات، ۴۵ پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز و همچنین ۲۰ پرونده در زمینه دارو و درمان رسیدگی شد که متخلفان آنها در مجموع به پرداخت بیش از ۱۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
به گفته احمدی، عدم درج قیمت، گران فروشی و عدم صدور فاکتور بیشترین تخلفات در پروندههای کالا و خدمات بوده است.
وی، قاچاق دخانیات، البسه را بیشترین تخلفات پروندههای قاچاق کالا و ارز بیان کرد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اظهار کرد: در طرح ویژه نظارت و تنظیم بازار نوروزی امسال که از ۹ اسفندماه تا ۱۶ فروردین اجرا شد، ۳۰۰ پرونده تخلف مورد رسیدگی قرار گرفت.
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