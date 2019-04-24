مردم در جنگ اقتصادی دولت را یاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر سه شنبه شب در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در شهرستان درگز اظهار کرد: باید بپذیریم که امروز درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و جز اینکه مردم پای کار آمده و در جنگ اقتصادی، دولت و دستگاه‌های اجرایی را یاری کنند، هیچ راه دیگری وجود ندارد.

وی افزود: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با محوریت اشتغال زایی فعالیت‌های خود را در ۳۱ استان کشور دنبال می‌کند و در شهرستان درگز هم برنامه ریزی های لازم برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی جوامع محلی با مشارکت و منابع مالی مردم انجام گرفته است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ادامه داد: سال گذشته ۸۰ هزار شغل در کشور ایجاد کردیم واگر اقشار مختلف مردم ما را یاری نمی‌کردند، آیا می‌توانستیم این تعداد شغل ایجاد کنیم؟ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای واگذاری ۳۰ هزار دست لوازم خانگی متعهد شده است، اگر مردم پای کار نیایند آیا می‌توانیم به این تعهد عمل کنیم؟

وی گفت: اسلام، رهبری و مردم سه رکن حکومت در جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند و این سه رکن، هم عامل پیروزی انقلاب بوده و هم عامل استمرار جمهوری اسلامی خواهد بود بنابراین اگر قرار است تاب آوری در برابر دشمن شکل گیرد، مربوط به روح حکومت است و ارتباطی به جسم حکومت ندارد.

مخبر تاکید کرد: تمام تاب آوری هایی که در اسلام وجود دارد، در رهبری متجسم می‌شود، دشمن بارها اذعان کرده است که به رغم هزینه‌های بسیار برای تقابل با جمهوری اسلامی ایران، فقط یک سخنرانی رهبر معظم انقلاب همه توطئه‌های دشمن را نقش بر آب می‌کند.

وی بیان کرد: در آمریکا که دارای علم، تکنولوژی و برنامه ریزی است، ۳۰۰ میلیمتر بارش باران فقط در یکی از ایالت‌ها باعث کشته شدن ۲۴ نفر شد اما در سیل اخیر به رغم آنکه چندین استان کشور درگیر سیل شدند اما آمار کشته شده‌ها به نسبت کمتر بوده است.