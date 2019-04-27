شرایط اعزام ورزشکار به پارالمپیک توکیو/ محاسبه رکوردهای جهانی

هادی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن میادین کسب سهمیه پارالمپیک برای برخی از رشتهها گفت: هفته آینده جودوکاران نابینا برای کسب سهمیه عازم باکو میشوند. دو ماه دیگر وزنه برداران میادین کسب سهمیه در قزاقستان را پیش رو دارند. تیم تیروکمان یک ماه و نیم دیگر در مسابقات جهانی هلند شرکت میکند و به همین ترتیب میادین توزیع سهمیه برای دیگر رشتهها هم برگزار میشود.
وی ادامه داد: این رقابتها جزو اولین میادین کسب سهمیه برای پارالمپیک به حساب میآید. در هر رشته حداقل یکی دو رویداد برای مشخص شدن وضعیت سهمیهها برگزار میشود. در برخی رشتهها مانند تکواندو و جودو نیز رنکینگ جهانی تعیین کننده است. وضعیت ورزشکاران این رشتهها در رنکینگ جهانی هم بر اساس امتیازات و عملکردی که در مسابقات مختلف از آنها ثبت میشود، مشخص خواهد شد.
سرپرست کاروان بازیهای پارالمپیک با اشاره به سهمیههایی که تا به امروز برای این کاروان کسب شده، خاطرنشان کرد: سیامند رحمان در وزنه برداری و تیم ملی والیبال تاکنون کسب سهمیه کردهاند. در تیراندازی هم ساره جوانمردی و سمیرا ارم صاحب سهمیه شدهاند. در این رشته میرشفیعی هم به سهمیه دست یافته اما باید بررسی شود. در کل همانطور که قبلاً اعلام شده، تنها کسب سهمیه ملاک اعزام ورزشکار به پارالمپیک نیست.
رضایی با تاکید بر اینکه کسب سهمیه اولین گام برای حضور در بازیهای پارالمپیک است، تصریح کرد: گام دوم و اصلی نتیجه بررسیهایی است که برای مشخص شدن وضعیت ورزشکاران در کاروان انجام میشود. در مورد ورزشکارانی که کسب سهمیه کردهاند، رکوردهای جهانی طی سه سال گذشته محاسبه میشود. اگر ورزشکار موردنظر یکی از سه رکورددار جهان باشد قطعاً اعزام میشود اما اگر او در این بررسیها و از نظر رکورد جهانی در رده چهارم قرار بگیرد، اعزام نخواهد داشت.
به گفته وی، با لحاظ کردن اهمیت بازیهای پارا آسیایی و به منظور حمایت از ورزشکاران برای حضور در بازیهای پارا آسیایی ۲۰۲۲، اعزام ورزشکارانی که در آسیا صاحب مقام اول هستند - به شرط داشتن سهمیه - دیگر اولویت موردنظر برای اعزام به پارالمپیک است.
وی خاطرنشان کرد: سیاست کمیته ملی پارالمپیک برای حضور در بازیهای پارالمپیک توکیو کاملاً کیفی است. بنابراین اینکه این سختگیری برای اعزام ورزشکار باعث محدود شدن کاروان شود، مانعی در اجرای تصمیم و برنامه موردنظر نخواهد بود.
رضایی گفت: از یک ماه دیگر سایت بازیهای پارالمپیک باز شده و میتوانیم ثبت نام اعضای کاروان را انجام دهیم. قطعاً بر اساس موقعیت فعلی ورزشکاران این کار را انجام میدهیم اما ثبت نام هم ملاکی برای اعزام نیست.
سرپرست کاروان بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۰ گفت: برای ورزشکاران اعزامی به توکیو بستههای حمایتی ویژه ای در نظر خواهیم گرفت همان طور که برای بازیهای پارا آسیایی اندونزی این کار را به صورت شفاف انجام دادیم و از آن نتیجه هم گرفتیم. به زودی جزئیات این کار را اعلام خواهیم کرد.
