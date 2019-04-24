امنیت تولید نفت در عربستان و امارات را به چالش بکشانیم

هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمریکا در تلاش است صادرات نفت ایران را به صفر برساند و ابزارش هم در این راه، عربستان و امارات هستند، گفت: اگر تولید نفت عربستان و امارات جایگزین ایران شود، آمریکا به راحتی می‌تواند صادرات نفت ایران را به شدت کاهش دهد.

نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی گفت: در چنین شرایطی باید با خریداران سنتی نفت ایران گفت‌وگو کنیم و صادرات نفت خود را به این کشورها ادامه دهیم که با توجه به تحریم‌های آمریکا، ادامه واردات نفت از ایران هزینه‌های زیادی برای شرکای سنتی ما دارد و امکان دارد آنها به ادامه خرید نفت از ایران ادامه ندهند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در مقابل اقدامات آمریکا منفعلانه برخورد می‌کند و این امر موجب گستاخ‌تر شدن آمریکا شده است. آمریکا یک مصوبه علیه ایران می‌دهد و ایران به صورت منفعلانه، مصوبه دیگری در مقابل آن به تصویب می‌رساند.

خادمی تصریح کرد: باید امنیت تولید نفت در عربستان و امارات را مورد تهدید قرار دهیم. باید به عربستان و امارات اعلام کنیم که اگر تلاش کنید تا تولید نفت خود را جایگزین نفت ایران کنید، تولید نفت در کشورهای شما امنیت نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: کافی است که عربستان و امارات فکر کنند که تولید نفتشان به خطر می‌افتد، سریعاً پا پس خواهند کشید و وارد این بازی نمی‌شوند. درواقع عربستان و امارات با جایگزینی تولید نفت خود به جای تولید نفت ایران، وارد جنگ با ایران شده‌اند.