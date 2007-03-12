50سال تلاش لابی صهیونیستی در ساختار حکومتی آمریکا ؛ نشست سنتی ایپک در شوک جاسوسی

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازمنابع صهیونیستی، در این نشست که از 11 تا 13 (20تا 22اسفند) مارس ادامه خواهد داشت ، 6 هزار چهره سیاسی با نفوذ و دانشگاهی آمریکا در این کنفرانس شرکت دارند.



"دیک چنی" معاون رئیس جمهورآمریکا که فردا قرار است در سالن آئینه این لابی یعنی محل برگزاری این کنفرانس سخنان مهمی را در راستای تاکید بر حمایت از گسترش روابط بین تل آویو و واشنگتن ایراد کند.



بر پایه این گزارش رهبران دو حزب بزرگ آمریکا ازجمله جمهوریخواه و دموکرات نیز قرار است بطور سنتی سخنانی را در باب حمایت از سیاستهای اسرائیل در کنگره این کشور ایراد نمایند.



"جوشوا بلاک" سخنگوی سازمان ایپک درآمریکا درمورد این کنفرانس گفت : همه دعوت شدگان برای یک امر واحد یعنی حمایت از روابط آمریکا و اسرائیل در این کنفرانس جمع شده اند.

برگزاری این کنفرانس درحالی است که همچنان دو تن ازاعضای ارشد این سازمان وکارشناسان این لابی در امور ایران و عراق تحت محاکمه و بازجویی قرار دارند.این دو نفر متهم به جاسوسی برای اسرائیل هستند.



بلاک با اشاره به اینکه کنفرانس کنونی ایپک سه روز به طول خواهد انجامید ازپاسخ به سوال برخی خبرنگاران مبنی بر اینکه ایپک بزرگترین لابی (در صحنه سیاست خارجی) در آمریکا محسوب می شود، خودداری کرد.همچنین درهمین رابطه و درپی برخی اقدام های غیرقانونی این گروه فشار مدتی است که انتقادهای شدیدی درمحافل مختلف علیه آن در آمریکا صورت می گیرد.



چندی پیش دو نفر از استادان برجسته دانشگاهی در آمریکا به نامهای "استیفن والت" استاد دانشگاه هاروارد و "والتر میرشایمر" استاد دانشگاه شیکاگو آمریکا در پژوهشی به بررسی موضوعی پرداختند که پیش از آن، پرداختن به آن ممنوع بود.این دو استاد آمریکایی درگزارش خود عنوان کردند که ایپک سیاست های آمریکا را به نفع اسرائیل درخاورمیانه شکل می دهد.

مسائل خاورمیانه ، موضوع هسته ای ایران، تحولات خاورمیانه، اسرائیل و فلسطین از موارد مهمی است که قرار است در نشست سه روزه این لابی مورد بررسی قرار گیرد.

معرفی ایپک : ایپک یا کمیته امورعمومی آمریکا-اسرائیل که بیش از50 سال است که برای کسب حمایت آمریکا از اسرائیل درکنگره این کشور فعالیت می کند درراستای بهبود هرچه بیشترروابط واشنگتن -تل آویو درحوزه نظامی، اقتصادی تلاش می کند.

کنفرانس سالانه کمیته: ایپک سالانه یک کنفرانس برگزارمی نماید‌ که درآن به تعیین خط ‌مشی کلی کمیته می‌پردازد و عمدتاً دستور کار این کنفرانس پیرامون ایران می باشد.

این خط ‌مشی‌ها با جلسات و برنامه های آموزشی توام است. اعضاء شرکت‌ کننده درکنفرانس که تقریباً 2 الی 3 روز به طول می‌انجامد و معمولاً محل آن در واشنگتن است ازمناطق مختلف هستند ولی این کنفرانس چه درکاپیتال هیل باشد چه درهر جای دیگر، موضوع آن به تحولات منطقه خاورمیانه و سیاست خارجی آمریکا در قبال اسراییل مربوط می‌شود و در بیشتر مواقع رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی یکی از سخنرانان مهم آن هستند که در آن رئیس جمهور آمریکا هر سال تعهد ایالات متحده را برای حمایت از اسرائیل اعلام می کند.

دستور کار کنفرانس: ایپک هر سال برای نشست خود دستورکاری را تعریف می کند که دستورکارآخرین کنفرانس سالیانه ایپک بیشتر حول محور حمایت از اسراییل بود. این محفل صهیونیستی درنشست گذشته خود شعارش را درباره مسئله هسته ای ایران قرارداد. البته بر اساس اخباری که پیشترمنتشر شده است دستور کار کنفرانس آتی، پیرامون ایران و اظهارات محمود احمدی نژاد درباره رژیم صهیونیستی خواهد بود.

نکته ای که در اینجا مطرح می شود این است که تا چه میزان و به چه شیوه ای ابن لابی در تصمیم گیری آمریکا تاثیر دارد.

نقش کمیته در فرایند تصمیم گیری در آمریکا: یکی ازروشهای کمیته درفرایند تصمیم گیری این است که از طریق گروههائی موسوم به "پک"ها درسراسر ایالات متحده به سیاستمداران بطورغیر مستقیم کمک نماید، درصورتی که نماینده ای اظهارمخالفتی نماید آن را در سطح وسیعی به اطلاع جوامع یهودی می رساند تا وی را تحت فشار قرار دهد. روش دیگری که کمیته در پیش می گیرد استفاده ازفشارهای عاطفی و روانی است وبا ذکر گذشته یهودیان و عنوان نمودن این مسئله که این تصمیم عواقب خطرناکی برای یهودیان دارد فرد را تحت فشار قرار می دهند.

ایپک در موارد گوناگون برای دیدارها و ملاقاتهای اعضاء کنگره، فهرستی کامپیوتری تهیه کرده و از آن به عنوان نقطه ضعف استفاده می کند و در صورت مخالفت افراد مذکور با اسراییل، در انتخابات بعدی از آنان حمایت نمی کند.

عملکرد کمیته در قبال جمهوری اسلامی ایران: یکی از اولویت های این کمیته مقابله با ایران و کمک به نمایندگانی است که در واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند و برای این منظور برنامه های گوناگونی در دست دارد.