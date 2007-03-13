بودجه بهداشتی 12دانشگاه هنوز پرداخت نشده است / تشکیل کمیته بررسی مشکلات بهداشت و درمان دانشگاهها

دکتر حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به منظور اجرای طرح آزمایشی پایش و تست سلامت در 12 دانشگاه کشور بودجه ای تعیین شده بود که تاکنون به دانشگاه ها پرداخت نشده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح های بهداشت و درمان بر روی کاغذ میسر نیست و برای اجرای آنها بودجه نیاز است و به منظور حرکت در مسیر بهداشت جسمانی دانشجویان باید به اعتبارات این بخش توجه کافی صورت گیرد.

مسلمی یادآور شد: با بررسی نتایج حاصل از اجرای طرح پایش و تست سلامت در دانشگاه های یاد شده امکان برنامه ریزی و تقاضای تخصیص بودجه برای سایر دانشگاه های کشور وجود داشت که این امر تاکنون محقق نشده است و در واقع دست کارشناسان در ارائه نتایج کارشناسی از اجرای طرح بسته است.

وی تصریح کرد: مسئولان دانشگاه ها در رفع معضلات بهداشتی و درمانی نقش قابل توجهی دارند زیرا اگر مشکلی مطرح نشود راه حلی نیز برای آن متصور نیست و در سال های گذشته در این زمینه کوتاهی شده است.

مسلمی تاکید کرد: در سال جاری 157 میلیارد تومان بودجه به دانشگاه ها تخصیص یافته که دو تا سه میلیارد تومان به هر دانشگاه خواهد رسید و بخشی از این بودجه به صورت دلخواه می تواند صرف امور بهداشتی و درمانی شود تا زمانی که ردیف اعتباری مستقلی برای این موضوع مطرح شود.

وی یادآور شد: تشکیل کمیته یا کارگروهی به منظور بررسی و طرح مشکلات بهداشت و درمان دانشگاه های کشور و در نهایت طرح آن به وزیر مربوط می تواند در نشان دادن اهمیت تخصیص بودجه مستقل به بهداشت و درمان دانشگاه ها میسر باشد.

مسلمی از مدیران مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های کشور درخواست کرد، تقاضاهای خود در خصوص نحوه راه اندازی، اجرا، ارائه خدمات، تعیین بودجه و هماهنگی با دانشگاه های دیگر به معاونت دانشجویی منتقل کنند و راهکارهای خود در این خصوص را ارائه دهند.

به گزارش مهر، برای اجرای طرح آزمایشی پایش سلامت 12دانشگاه از جمله قم، تبریز، اهواز، شیراز، الزهرا و .. تعیین شده اند.