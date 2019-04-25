مواضع ترامپ اثری برتصمیمات سپاه ندارد/دیدار کمیسیون امنیت باسلامی

محمد ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتصاب سردار حسین سلامی به سمت فرماندهی کل سپاه پاسداران، گفت: سردار سلامی یکی از فرماندهان خوش فکر و با سابقه بسیار درخشان است و از آنجایی که تجارب بسیار خوب و موفقیت آمیزی دارد، به بهترین وجه ممکن می‌تواند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مدیریت کند.

وی با اشاره به اینکه سردار سلامی یکی از عناصر استراتژیست نظام و از اندیشمندان بزرگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: سردار سلامی در گام دوم انقلاب و تحقق اهداف مورد نظر رهبر معظم انقلاب به ویژه برای سپاه پاسداران نقش محوری دارد و قطعاً این بیانیه راهبردی را سرلوحه کار خود در این نهاد انقلابی قرار خواهد داد.

این نماینده مجلس گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اولین فرصت نشست مشترکی با فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد داشت تا نقطه نظرات سردار سلامی را دریافت کند.

وی با اشاره به اقدام خلاف قانون آمریکا در قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، تاکید کرد: سپاه پاسداران با راهبردهای مشخص و دقیق مسیر اقتدارش را طی می‌کند و مواضع افراد دون‌پایه‌ای چون ترامپ کوچک‌ترین اثری بر تصمیمات داخلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ندارد.