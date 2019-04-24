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۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۳:۴۹

نماینده ولی فقیه در استان کردستان:

شعار رونق تولید با هزینه کرد درست زکات جمع آوری شده تحقق می یابد

شعار رونق تولید با هزینه کرد درست زکات جمع آوری شده تحقق می یابد

سنندج - نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: شعار سال همواره باید مورد توجه مسئولان باشد و تحقق شعار رونق تولید با هزینه کرد درست زکات جمع آوری شده در کردستان امکان پذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی پیش از ظهر امروز در شورای زکات استان کردستان، اظهار داشت: سالانه مبالغ قابل توجهی از محل زکات در کشور جمع‌آوری می‌شود که اگر این مبالغ درست و به جا هزینه شود می‌تواند شعار رونق تولید امسال را تحقق بخشند.

وی افزود: اگر مسئله زکات که یک واجب الهی است به درستی در کشور پیگیری و انجام شود، بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی کشور مرتفع شده و بسیاری از نیازمندان و محرومان را بی نیاز می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان ادامه داد: مردم معتقد ایران همگی بر زکات به عنوان یکی از ارکان و ستون‌های دین اسلام تاکید دارند و همواره در راستای باب اطاعت از فرمان خدا و رسول خدا گام برداشته‌اند.

آیت الله حسینی شاهرودی یادآور شد: می‌توان با هزینه کرد زکات جمع‌آوری شده در بحث واحدهای تولیدی خرد در همان روستاهایی که زکات جمع‌آوری شده، مشکل بیکاری و عدم اشتغال بسیاری از جوانان آن منطقه را رفع کرده و سود حاصل از آن را نیز به فقرا پرداخت کنند.

وی بیان کرد: اگر واجبات اسلامی در جامعه به خوبی انجام پذیرد نباید دیگر در هیچ جامعه اسلامی شاهد فرد فقیری باشیم و توجه به مسائل و مشکلات فقرا وظیفه و اولویت هر نظام و دولت باید باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: همچنین باید بحث پرداخت زکات در بین مردم به عنوان یک فرهنگ نهادینه شود و مردم باید بدانند که عدم پرداخت زکات موجب کفران نعمت‌های خداوند می‌شود.

آیت الله حسینی شاهرودی اظهار داشت: اگر انسان‌ها بدانند که با پرداخت زکات اموال خود را بیمه کرده و با این کار وابستگی خود را به مال دنیا از دست می‌دهند، حتماً در این راه پیش قدم خواهند شد چرا که وابستگی به مال دنیا انسان را زمین می‌زند.

کد مطلب 4599254

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