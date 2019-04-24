شورای شهر همدان به دنبال شفاف سازی پرونده مالی مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قراباغی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه برگزاری جلسات بررسی گزارشات حسابرسی سال ۹۶ شهرداری، افزود: جلسات بررسی تکالیف حسابرسی سال ۹۵ و نیز حسابرسی سال ۹۶ شهرداری همدان با حضور مدیران مالی و اعضای کمیته حسابرسی آغاز شد.

قراباغی بابیان اینکه حسابرسی‌ها باید با دقت انجام شود، اضافه کرد: جلسات حسابرسی در راستای اصلاح و بهبود فرآیندها تشکیل می‌شود تا حسابرسان در چهارچوب قانون حرکت کنند.

قراباغی با بیان اینکه انتخاب حسابرس، نوع حسابرسی در شهرداری همدان و کیفیت انجام این کار طی سال‌های اخیر رو به بهبودی بوده است، اضافه کرد: حسابرسی شهرداری حافظ منافع مردم است و اعضای شورا به دنبال شفاف سازی پرونده مالی مدیریت شهری هستیم.

وی اظهار کرد: این جلسات به ترتیب برای سازمان‌ها و مناطق زیرمجموعه شهرداری انجام می‌شود.

رئیس کمیه حسابرسی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه ارتقا سطح عملکردی حسابرسی و کارآمد بودن گزارشات حسابرسی از وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر است، افزود: هدف ما ارائه گزارشات شفاف و واقعی است که در این راستا انتظار داریم حسابرسان علاوه بر کارهای حسابرسی، مشاوره‌هایی نیز برای بهبود وضعیت ارائه دهند.