سختگیری وزارت علوم در دوره های دکتری/ پذیرش کاهش یافت

قاسم لقمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح ساماندهی پذیرش دانشجویان دکتری، اظهار داشت: در راستای این سیاست وزارت علوم، قرار است رشتههایی که بازار کار کمتری دارند، حذف شوند. دانشگاه یزد در تمامی رشتهها پذیرش دانشجوی زیادی دارد و تاکنون رشتهای نیز حذف نشده است؛ با این وجود اما ممکن است ظرفیت رشتهای در یک سال پر بوده، به همین دلیل پذیرش متوقف و سال بعد مجدداً پذیرش انجام شود.
وی با اشاره به سختگیری وزارت علوم در ارائه مجوز دوره دکتری، گفت: در حال حاضر وزارت علوم در صورتی مجوز دوره دکتری ارائه میکند که گروه حداقل یک استاد تمام، ۲ دانشیار و ۳ استادیار داشته باشد؛ در حالی که پیش از این تنها به مرتبه علمی استادیار نیاز بود.
لقمانی ادامه داد: وزارت علوم اعلام کرده از سال ۹۹، رشتههایی که قبلاً مجوز داده است، باید شرایط جدید را داشته باشند؛ در صورتی که این شرایط احراز نشود، یک سال فرصت داده میشود، در غیر این صورت امکان پذیرش دیگر وجود نخواهد داشت.
معاون دانشگاه یزد در ارزیابی سیاستهای سختگیرانه وزارت علوم در دوره دکتری، گفت: داشتن استاد و دانشیار، صرفاً متضمن کیفیت خوب نیست؛ بلکه باید به پتانسیل دانشگاه در آن رشته نگاه شود. صرف اینکه بگوئیم دانشگاهی با ۵۰ سال قدمت، استاد تمام و دانشیار دارد بنابراین کیفیت خوبی هم دارد، درست نیست چرا که بعضاً میبینیم کار خاصی انجام نمیشود. ولی در مجموع معتقدم وجود قانون بهتر از بی قانونی است.
وی در ادامه از تجدید نظر در ظرفیت پذیرش دانشجویان دکتری در این دانشگاه خبر داد و گفت: سال قبل حدود ۲۰۰ دانشجوی دکتری پذیرش داشتیم که امسال با اعمال محدودیت پذیرش، تعداد پذیرفته شدگان به ۱۲۰ نفر کاهش یافت.
