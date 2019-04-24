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۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۹:۴۴

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:

مازندران در تجارب مدیران موفق پیشگام است/ تقویت مدرسه محوری

مازندران در تجارب مدیران موفق پیشگام است/ تقویت مدرسه محوری

آمل- مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت، استان مازندران در اجرای طرح جشنواره تجارب برتر مدیران موفق متوسطه دوم پیشگام وپیشتاز در کشور بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سلطانیان عصر چهارشنبه در آئین تجلیل از جشنواره تجارب موفق و برتر مدیران و معاونان مدارس مازندران در آمل افزود: اشاعه این تجارت برتر مدارس در سطح کشوری از اهداف دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش است و حتی به همه مدیران مدارس نیز توصیه دارد که از تجارب برتر و موفق مدیران مازندرانی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه مدیران در مدارس در هر بخش که دارای تجربه‌های موفق و برتر هستند و آموزش و پرورش محدودیتی برای آنها قائل نشده است، تاکید کرد، هر تجربه موفقی که در مدرسه از سوی مدیر و معاونان و حتی معلم که کمکی به یاددهی و یادگیری و ارتقای بهتر خدمات آموزشی و تربیتی دانش آموزان داشته باشد، قابلیت توسعه در کل کشور را نیز خواهد داشت.

تاکید بر تقویت مدرسه محوری

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در نظام جدید و سند تحول آموزش و پرورش تاکید جدی بر مدرسه محوری شده است، گفت: در مدرسه محوری، افرادی که در تصمیم گیری هستند در کانون قرار می‌گیرند تا با اجرای این طرح و طرح‌های تحول آفرین، فرهنگ مدرسه محوری را در راستای ارتقای کیفی نظام آموزشی بهبود ببخشند.

سلطانیان، با اشاره به اینکه تجربیاتی و نتایجی که از اجرای طرح مدرسه محوری در برخی مدارس که مدیران آنها خواهان ایجاد تحول بنیادین بودند، بسیار چشمگیر و اثرات آن در همه بخش‌های قابل مشاهده بوده است، افزود: این تحولات در فرآیند یادگیری و آموزشی وتربیتی دانش آموزان نیز تأثیرگذاری و تاثیرپذیری خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه اجرای مدرسه محوری در ابتدا از سال ۷۹ مطرح اما تاکنون به طور کامل و دقیق اجرا نشده است، گفت: البته در سال‌های اخیر برخی مدارس که با حضور برخی مدیران جوان وتحول خواه مدیریت شده، به مرحله اجرا درآمده و نتایجی خوبی داشته است و این مهم نیز خواست آموزش و پرورش هست که مدارس نیز از شیوه سنتی خارج و فقط منتظر ابلاغ بخشنامه‌های دستوری نباشند.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه البته، بستر ایجاد مهارت‌ها و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز سازمان‌ها در حیطه اختیارات آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت کشور است، یادآور شد: این پیچیدگی‌ها و نقش‌های جدید انتظارها از آموزش و پرورش کشور را بالا برده و اهمیت کار را دو چندان کرده است. برای اینکه بتوانیم به این نیاز هم هم پاسخ داد چاره‌ای جز ارتقای کیفیت نیست.

سلطانیان ادامه داد: ارتقای کیفی نظام آموزشی در گروه ارتقای صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای دبیران است که رکن اصلی نظام تعلیم و تربیت هستند، امروز از معلمان به عنوان مدیران یادگیری یاد می‌شود به این معنا که فرایند یاددهی و یادگیری را مدیریت می‌کنند.

وی یادآورشد، یک معلم می‌تواند با صلاحیت‌های حرفه‌ای، فنی، اخلاقی و ادراکی فرایند تدریس را لذت‌بخش کند تا دانش‌آموزان به اهداف مشخص شده در سند تحول برسند.

کد مطلب 4599676

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