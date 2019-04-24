مازندران در تجارب مدیران موفق پیشگام است/ تقویت مدرسه محوری

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سلطانیان عصر چهارشنبه در آئین تجلیل از جشنواره تجارب موفق و برتر مدیران و معاونان مدارس مازندران در آمل افزود: اشاعه این تجارت برتر مدارس در سطح کشوری از اهداف دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش است و حتی به همه مدیران مدارس نیز توصیه دارد که از تجارب برتر و موفق مدیران مازندرانی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه مدیران در مدارس در هر بخش که دارای تجربه‌های موفق و برتر هستند و آموزش و پرورش محدودیتی برای آنها قائل نشده است، تاکید کرد، هر تجربه موفقی که در مدرسه از سوی مدیر و معاونان و حتی معلم که کمکی به یاددهی و یادگیری و ارتقای بهتر خدمات آموزشی و تربیتی دانش آموزان داشته باشد، قابلیت توسعه در کل کشور را نیز خواهد داشت.

تاکید بر تقویت مدرسه محوری

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در نظام جدید و سند تحول آموزش و پرورش تاکید جدی بر مدرسه محوری شده است، گفت: در مدرسه محوری، افرادی که در تصمیم گیری هستند در کانون قرار می‌گیرند تا با اجرای این طرح و طرح‌های تحول آفرین، فرهنگ مدرسه محوری را در راستای ارتقای کیفی نظام آموزشی بهبود ببخشند.

سلطانیان، با اشاره به اینکه تجربیاتی و نتایجی که از اجرای طرح مدرسه محوری در برخی مدارس که مدیران آنها خواهان ایجاد تحول بنیادین بودند، بسیار چشمگیر و اثرات آن در همه بخش‌های قابل مشاهده بوده است، افزود: این تحولات در فرآیند یادگیری و آموزشی وتربیتی دانش آموزان نیز تأثیرگذاری و تاثیرپذیری خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه اجرای مدرسه محوری در ابتدا از سال ۷۹ مطرح اما تاکنون به طور کامل و دقیق اجرا نشده است، گفت: البته در سال‌های اخیر برخی مدارس که با حضور برخی مدیران جوان وتحول خواه مدیریت شده، به مرحله اجرا درآمده و نتایجی خوبی داشته است و این مهم نیز خواست آموزش و پرورش هست که مدارس نیز از شیوه سنتی خارج و فقط منتظر ابلاغ بخشنامه‌های دستوری نباشند.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه البته، بستر ایجاد مهارت‌ها و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز سازمان‌ها در حیطه اختیارات آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت کشور است، یادآور شد: این پیچیدگی‌ها و نقش‌های جدید انتظارها از آموزش و پرورش کشور را بالا برده و اهمیت کار را دو چندان کرده است. برای اینکه بتوانیم به این نیاز هم هم پاسخ داد چاره‌ای جز ارتقای کیفیت نیست.

سلطانیان ادامه داد: ارتقای کیفی نظام آموزشی در گروه ارتقای صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای دبیران است که رکن اصلی نظام تعلیم و تربیت هستند، امروز از معلمان به عنوان مدیران یادگیری یاد می‌شود به این معنا که فرایند یاددهی و یادگیری را مدیریت می‌کنند.

وی یادآورشد، یک معلم می‌تواند با صلاحیت‌های حرفه‌ای، فنی، اخلاقی و ادراکی فرایند تدریس را لذت‌بخش کند تا دانش‌آموزان به اهداف مشخص شده در سند تحول برسند.