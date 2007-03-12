به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از سینماگران دفاع مقدس و یادمان زنده یاد رسول ملاقلی پور توسط انجمن سینمای دفاع مقدس شامگاه 20 اسفند در مرکز آفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد. در این مراسم محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد، محمدرضا جعفری جلوه معاون سینمایی، علیرضا رضاداد مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی، همسر و فرزندان مرحوم ملاقلی پور، سردار اثباتی مدیر موسسه روایت فتح، محمدحسین نیرومند، فریدون شهبازیان و تعدادی از چهره های فرهنگی و هنری کشور حضور داشتند.

وزیر ارشاد در این مراسم با اشاره به اهمیت ژانر دفاع مقدس در سینمای ایران و ضمن تسلیت درگذشت رسول ملاقلی پور گفت: "سینمای دفاع مقدس معنادارترین سینمای دوران ما محسوب می شود و حقی بزرگ بر گردن سایر گونه های سینمایی دارد. این حق و اهمیت به واسطه سوژه های ناب و نکات برجسته حاکم بر آن و بهره برداری از تکنیک های سینمایی است. ژانر سینمای دفاع مقدس خاستگاه بزرگترین مردان سینمای ما در دو دهه اخیر بوده است. باید آن را حفظ کنیم و مسیر آینده اش را پاس بداریم."



محمدرضا شرف الدین مدیر انجمن سینمای دفاع مقدس نیز در سخنانی اظهار داشت: "رسول علمدار سینمای دفاع مقدس و رسول کربلای ایران بود. یادش گرامی باد. امسال قصد داشتم در این مراسم بیانیه انجمن دفاع مقدس را در خصوص آثار برگزیده جشنواره قرائت کنم که صلاح دیدم فقط به اعلام برگزیدگان بپردازیم."



سردار حجازی فرمانده نیروی مقاومت بسیج در این مراسم عنوان کرد: "درگذشت هنرمند متعهد و سینماگر دفاع مقدس مرحوم ملاقلی پور را به جامعه هنری و ملت ایران تسلیت می گویم. وی روایتگر ناگفته هایی از دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس است. این سینماگر به خوبی مظلومیت و حقانیت بچه های جبهه و جنگ را در قاب تصویر به مخاطبان عرضه کرد و امیدوارم پاداش خود را از دست مولایش امام حسین (ع) دریافت کند. همه ما وظیفه داریم از سینمای دفاع مقدس حمایت کنیم و حماسه دفاع مقدس به هیچ گروه و شخص خاصی مربوط نیست. بلکه یک سرمایه ملی است."

خسرو سینایی ضمن گرامیداشت یاد مرحوم ملاقلی پور گفت: "مرحوم رسول ملاقلی پور یک هنرمند متعهد و یک انسان پرجنب و جوش، صادق و صمیمی بود." در ادامه اکبر نبوی به عنوان مجری بخشی از مراسم تاکید کرد: "مرحوم ملاقلی پور بنیانگذار سینمای اجتماعی دفاع مقدس بود و در عین حال چند افق جدید را در سینمای کشور ایجاد کرد."

سیدجواد هاشمی مجری بخش انتهایی مراسم ضمن اعلام بخشی از کارنامه حرفه ای مرحوم ملا قلی پور یادآور شد: "هنر رسول مردمی و از جریانات و ملاحظات سیاسی به دور بود. به همین خاطر مورد احترام توده های مردم قرار گرفت."



منوچهر محمدی تهیه کننده آخرین فیلم ملاقلی پور و تهیه کننده فیلم جدید او که درباره زندگی امام حسین (ع) است، اظهار داشت: "حضور رسول در دفتر تولید فیلم "عصر روز دهم" که در مورد امام حسین (ع) بود، باعث ایجاد انرژی مثبت و فضایی صمیمی می شد. یادش گرامی باد."



در بخش پایانی مراسم تقدیر از سینماگران دفاع مقدس از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد.



ا- تقدیر از فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه کننده فیلم "آنکه دریا می رود" (حبیب احمدزاده، آرش معیریان و مهدی همایونفر)



2- تقدیر از نویسنده، کارگردان و تهیه کننده "اتوبوس شب" (کیومرث پوراحمد، مهدی همایونفر)



3- تقدیر از کارگردان و تهیه کننده "اخراجی ها" (مسعود ده نمکی و حبیب اله کاسه ساز)



4- تقدیر از کارگردان و تهیه کننده "به نام پدر" ( ابراهیم حاتمی کیا و محمد پیرهادی)



5- تقدیر از فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه کننده "پادش سکوت" (فرهاد توحیدی، مازیار میری و محسن علی اکبری)



6- تقدیر از کارگردان و تهیه کننده "دست های خالی" (ابوالقاسم طالبی و محمدرضا تختکشیان)



7- تقدیر از فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه کننده "روز سوم" (مهدی سجادچی، محمدحسین لطیفی و علیرضا جلالی)



8- تقدیر از فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه کننده "ساعت 25" ( پیمان عباسی، مسعود آب پرور و سیدکمال طباطبایی)



9- تقدیر از کارگردان و تهیه کننده "سنگ، کاغذ، قیچی" (سعید سهیلی و حمید اعتباریان)



10- تقدیر از کارگردان و تهیه کننده "شب بخیر فرمانده" (انسیه شاه حسینی و سعید سیدزاده)



11- تقدیر از کارگردان و تهیه کننده "مثل یک قصه" (خسرو سینایی و سعید سعدی)



بخش تقدیر از سازمان ها و ارگان ها و افردای که در تولیدات آثار دفاع مقدس تاثیر داشتند به بنیاد سینمایی فارابی، مرکز سیما فیلم، سعد ادهم بازیگر فیلم "مثل یک قصه"، مرتضی سرهنگی و بیژن میرباقری اختصاص داشت.