یازدهمین کنگره بین المللی قلب و عروق در شیراز آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز قلب و عروق استان فارس و دبیر کنگره قلب و عروق عصر چهار شنبه در مراسم آغاز بکار کنگره قلب و عروق افزود: ما سه دوره قبل در جزیره کیش این کنگره برگزار شد و هفتمین دوره کنگره در استانبول بود.

زیبایی نژاد تصریح کرد: در کنار کنگره قلب و عروق کنگره‌های دیگری مانند کنگره‌های پیشگیری، ccp و کنگره‌های پیشگیری از بیماری قلب و عروق برگزار شد.

وی با بیان اینکه دوازدهمین کنگره قلب و عرق در شیراز برگزار خواهد شد خاطر نشان کرد: در تاریخ ۲۷ الی ۲۹ فرودین سال ۹۹ دوازدهمین کنگره قلب و عروق در شیراز برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز قلب و عروق استان فارس و دبیر کنگره یازدهمین کنگره قلب و عروق در خصوص سخنرانان این کنگره تصریح کرد: بالغ بر ۱۸۰ سخنران در این کنگره از سراسر کشور و ۶۰ سخنران از استان فارس حضور دارند.

زیبایی نژاد با اشاره به نبود سخنران خارجی در این کنگره بیان کرد: به دلیل مشکلات اقتصادی ما نتوانستیم سخنران از کشورهای مختلف دعوت کنیم اما میهمان‌هایی از خارج از کشور در این کنگره حضور دارند.