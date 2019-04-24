۳ واحد تولیدی با اشتغالزایی برای ۸۰۰ نفر در مهریز افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس دهقانی زاده در نشستی خبری در آستانه هفته کار و کارگر با اشاره به اینکه در شهرستان مهریز ۱۶ برنامه به همین مناسبت اجرا میشود، اظهار داشت: در راستای تحقق شعار رونق تولید و به مناسبت هفته کار و کارگر، سه واحد تولیدی با ظرفیت اشتغالزایی ۸۰۰ نفر افتتاح میشود.
وی همچنین از افتتاح پنج واحد تولیدی شامل چهار کارخانه کاشی و یک شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی در آینده نزدیک در این شهرستان خبر داد.
دهقانی زاده با اشاره به کمک ۵۰۰ میلیونی کارگران مهریزی به سیل زدگان کشور ادامه داد: در هفته کار و کارگر از کارگران نمونه، منتخب و کارگرانی که در حادثه سیل اخیر بیشترین کمک را به مردم حادثه دیده انجام داده اند، تجلیل میشود.
وی، دیدار کارگران و کارفرمایان با فرماندار و امام جمعه شهرستان مهریز، برگزاری همایش آموزش مهارتهای خانواده و زندگی به کارگران و کارفرمایان و خانوادههای آنها با هدف ارتقا سطح آگاهی آنها برای زندگی بهتر، دیدار با خانوادههای شهدا، غبار روبی قبور شهدای گمنام، برگزاری مراسم زیارت عاشورا، برپایی ایستگاه صلواتی، برگزاری مسابقات ورزشی و … را از برنامههای هفته کار و کارگر در شهرستان مهریز برشمرد.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهریز در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: مهریز دارای ۳ هزار و ۸۸۷ تعاونی فعال در زمینههای کشاورزی آموزشی و مسکن با هزار و ۱۵۴ عضو است.
دهقانی زاده ادامه داد: نرخ بیکاری در شهرستان مهریز ۹.۴ است که در استان یزد رتبه دوم بعد از شهرستان بهاباد را دارد.
وی در مورد سرمایه گذاری در شهرستان مهریز نیز گفت: این شهرستان از سرمایه گذاران در هر عرصهای استقبال میکند اما کم آبخواه بودن صنعت مورد نظر سرمایه گذاری، عدم آلایندگی و هایتک بودن صنعت و … از شرایط حمایت از سرمایه گذاری در شهرستان مهریز است.
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