کشته و زخمی شدن ۸۰ نفر در محورهای کرمانشاه /وقوع ۵۵ فقره تصادف

فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۲۰ روز نخست امسال ۵۵ فقره تصادف در محورهای مواصلاتی استان رخ داد اظهار داشت: بر اساس آمار سامانه ۱۴۱ طی مدت مذکور ۵۵ فقره تصادف در سطح استان رخ داده که بر اثر آنها ۶۳ نفر مجروح و ۱۷ نفر فوت شدند.

وی افزود: همچنین در این ایام ۳۵ راهدارخانه ثابت و ده راهدارخانه سیار و ادارات تابعه با توجه به وقوع سیلاب تجهیز و فعال شدند و افزون بر این ۴۷۴ دستگاه ماشین آلات و ۵۲۸ نفر نیرو به کارگیری شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از لکه گیری محورهای مواصلاتی استان به میزان ۶۰۰۰ تن، ساماندهی ۱۰ ایستگاه بازرسی و پاسگاه پلیس، آشکار سازی ۳۰ نقطه دماغه، اجرای ۲۷۰ کیلومتر خط کشی در سطح راه‌ها، نصب دو کیلومتر حفاظ فلزی و بتنی خبر داد.

وی عنوان کرد: در فروردین امسال ۲۰۰۰ علائم ایمنی در مسیر راه‌های استان نصب شد، ۱۴۰ کیلومتر از راه‌ها از نظر سیستم روشنایی ارتقا یافت و ۹۰۰ دستگاه سیستم چراغ چشمک زن نیز ارتقا داده شد.

کرمی گفت: همچنین علاوه بر پاکسازی شانه حریم راه به طول دو هزار کیلومتر، رنگ آمیزی نیوجرسی و سرعت گیرها به میزان ۲۰۰۰ مترمربع و ریزش برداری و پاکسازی سطح راه‌ها از مصالح ریزشی به تعداد ۵۰ مطقه به حجم ۴۲ هزار مترمکعب انجام شد.

وی به بازگشایی قنوات و هدایت آب‌های سطحی در طول ۱۰۰۰ کیلومتر، تعمیر و تنقیه ۲۰۰ دهانه پل، احیا سیستم روشنایی محور کرمانشاه-بیستون و گردنه بیدسرخ، تیغه زنی راه‌های شنی و گردشگری به طول ۱۰۰ کیلومتر اشاره کرد.