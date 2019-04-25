۶۵۰۰تن گوشت قرمز در دامغان تولید شد/ تولید ۵۵۰۰تن گوشت مرغ

محسن طباطبائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در سال گذشته شش هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز و پنج هزار و ۵۰۰ تن گوشت مرغ در دامغان تولید شد گفت: ۳۵ عامل توزیع در امر فروش گوشت قرمز و مرغ به شهروندان دامغانی فعالیت دارند که از اسفند ماه ۹۷ تاکنون ۱۱۵ تن گوشت مرغ را با همکاری شرکت تعاونی مرغ داران و با قیمت مصوب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان توزیع کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ۲۵۰ تن سویا با هدف حمایت از مرغداری‌های دامغان توزیع شده است، افزود: یک واحد مرغ تخم‌گذار در این شهرستان به‌صورت صنعتی و بومی با سرمایه پنج میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی، با ظرفیت ۲۰۰ هزار قطعه و یک واحد مرغ اجدادی دارای چهار خط تولید با ظرفیت ۳۷ هزار و ۵۰۰ قطعه جوجه هم اکنون در شهرستان دامغان فعال هستند.

کاهش ۷۰ تنی عسل در دامغان

مدیر جهاد کشاورزی دامغان بابیان اینکه طی سال گذشته ۹۷، دو هزار تن تخم‌مرغ در شهرستان تولیدشده است، ابراز داشت: خوشبختانه ازلحاظ میزان تولید مرغ و تخم‌مرغ کمبودی در دامغان وجود ندارد همچنین در سال گذشته ۲۷ هزار و ۵۰۰ تن شیر نیز در این شهرستان تولید شده است.

طباطبائیان از وجود ۱۰ هزار و ۳۰۰ کلونی زنبورعسل در دامغان خبر داد و اضافه کرد: طی سال گذشته این کلونی‌ها ۷۰ تن عسل تولید کرده‌اند که به علت خشکسالی کاهش ۳۰ تنی عسل تولیدی در شهرستان دامغان را شاهد بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در شهرستان دامغان ۴۰۰ هزار رأس دام سبک، ۱۰ هزار رأس دام سنگین و ۵۳ واحد مرغداری وجود دارد.