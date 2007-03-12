ادامه رسیدگی به لایحه بودجه درمجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از تلاوت ایاتی از کلام الله مجید ، ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1386 کل کشور است .
امروز، کار رسیدگی به تبصره های هزینه ای در صحن علنی مجلس ادامه خواهد یافت.
سیصدو ششمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست غلامعلی حداد عادل اغاز شد .
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از تلاوت ایاتی از کلام الله مجید ، ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1386 کل کشور است .
امروز، کار رسیدگی به تبصره های هزینه ای در صحن علنی مجلس ادامه خواهد یافت.
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