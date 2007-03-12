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۲۱ اسفند ۱۳۸۵، ۸:۴۱

ادامه رسیدگی به لایحه بودجه درمجلس

سیصدو ششمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست غلامعلی حداد عادل اغاز شد .

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از تلاوت ایاتی از کلام الله مجید ، ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1386 کل کشور است . 

امروز، کار رسیدگی به تبصره های هزینه ای در صحن علنی مجلس ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 459985

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