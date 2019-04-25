  1. استانها
  2. خوزستان
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۰۱

سرپرست جهاد کشاورزی شادگان خبر داد:

خسارت به ۲۱ هزار هکتار اراضی کشاورزی شادگان بر اثر سیل

خسارت به ۲۱ هزار هکتار اراضی کشاورزی شادگان بر اثر سیل

شادگان- سرپرست جهاد کشاورزی شادگان گفت: ۲۱ هزار و ۵۲۷ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان در سیل اخیر خسارت جدی دیده است.

خلیل منیعات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون ۱۶ هزار و ۱۶۹ هکتار اراضی گندم، سه هزار و ۶۱۸ هکتار جو و ۴۰۰ هکتار اراضی زیر کشت کلزا به صورت ۱۰۰ درصد دچار آبگرفتگی ناشی از سیلاب و ورود آب رودخانه و تالاب به زمین‌های کشاورزی شده است.

وی افزود: این امر باعث به وجود آمدن خسارات جبران ناپذیری به کشاورزان و بهره برداران شهرستان گشته است.

سرپرست جهاد کشاورزی شادگان ادامه داد: وقایع غیرمترقبه اخیر باعث خسارت ۳۳۰ هکتاری به پاجوش نخیلات، ۹۹۰ هکتار از نخلستات های شهرستان، پنج هکتار نهال مرکبات و ۱۵ هکتار نهال انگور شده است.

کد مطلب 4599860

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها