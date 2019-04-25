  1. استانها
  2. گیلان
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۱۱

ساعتی پیش؛

وزیر نیرو وارد استان گیلان شد

وزیر نیرو وارد استان گیلان شد

رشت- «رضا اردکانیان» وزیر نیرو برای بازدید از دو پروژه آبرسانی ساعتی پیش وارد استان گیلان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «رضا اردکانیان» وزیر نیرو برای بازدید از دو پروژه آبرسانی ساعتی پیش وارد استان گیلان شد.

بازدید از سد در دست ساخت لاسک شفت و همچنین مجتمع آبرسانی روستایی باغبانان فومن ۲ برنامه مهم سفر آقای اردکانیان به گیلان است.

کد مطلب 4599876

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها