وزیر نیرو وارد استان گیلان شد

به گزارش خبرنگار مهر، «رضا اردکانیان» وزیر نیرو برای بازدید از دو پروژه آبرسانی ساعتی پیش وارد استان گیلان شد.
بازدید از سد در دست ساخت لاسک شفت و همچنین مجتمع آبرسانی روستایی باغبانان فومن ۲ برنامه مهم سفر آقای اردکانیان به گیلان است.
رشت- «رضا اردکانیان» وزیر نیرو برای بازدید از دو پروژه آبرسانی ساعتی پیش وارد استان گیلان شد.
به گزارش خبرنگار مهر، «رضا اردکانیان» وزیر نیرو برای بازدید از دو پروژه آبرسانی ساعتی پیش وارد استان گیلان شد.
بازدید از سد در دست ساخت لاسک شفت و همچنین مجتمع آبرسانی روستایی باغبانان فومن ۲ برنامه مهم سفر آقای اردکانیان به گیلان است.
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