استندآپ کمدی به سبک رادیو صبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، «دست انداز» عنوان برنامه ای جدید این شبکه رادیویی است که روزهای فرد ساعت ۱۹:۳۰ پخش می شود. معصومه پاکروان نویسنده و طنزپرداز این برنامه گفت: «دست انداز» یک استندآپ کمدی رادیویی است که در آن بیشتر به موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی پرداخته می شود.

وی افزود: در این برنامه سعی شده معضلات و مسائلی مورد توجه قرار بگیرد که بیشتر از همه دغدغه افراد جامعه به ویژه جوانان محسوب می شوند. موضوعاتی مثل پول، شهرت، تفریح، چاپلوسی، ساخت و سازهای شهری و اشتباه کردن در مراحل زندگی سوژه «ست انداز» است.

پاکروان درباره نحوه ساخت و اجرای برنامه «دست انداز» نیز توضیح داد: تهیه کنندگی این برنامه کاملاً متن محور است یعنی متناسب با موضوع هر برنامه افکت، موسیقی، طنزآهنگ و ترانه مربوط به آن انتخاب می شود؛ حتی برای برخی از سوژه ها نیز از دیالوگ فیلم ها و سریال های کمدی پرطرفدار استفاده می شود.

برنامه طنز «دست انداز» با اجرای ساسان گلستانه به تهیه کنندگی و آهنگسازی مهدی پور اسماعیلی روی موج اف ردیف ۱۰۵,۵ مگاهرتز از رادیو صبا با مخاطبان همراه می شود.