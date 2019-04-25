به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای دفاع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در حاشیه کنفرانس امنیتی مسکو پیرامون روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی دیدار و گفت‌وگو کردند.

وزیر دفاع ایران در این دیدار با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی میان دو کشور و روابط خوب تهران تاشکند در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و درک مشترک در مسائل منطقه‌ای و جهانی، بر توسعه همکاری‌ها به ویژه در بخش‌های دفاعی و امنیتی تاکید کرد.

حاتمی با یادآوری تروریسم و افراط گرایی به عنوان دو پدیده خطرناک متأثر از مداخلات آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش، اظهار داشت: تروریسم و افراط‌گرایی ثبات و امنیت کشورهای جنوب و غرب آسیا را تهدید می‌کند.

وی در پایان بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران جهت همکاری با کشورهای خیرخواه منطقه از جمله ازبکستان تاکید کرد.

ژنرال بهادر قربان‌اف وزیر دفاع ازبکستان نیز با ابراز خرسندی از این دیدار، اراده سیاسی رهبران دو کشور را بستر مناسبی برای توسعه بیش از پیش همکاری‌های دوجانبه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی دانست.

وی با اشاره به دغدغه‌های امنیتی مشترک دو کشور در منطقه ابراز امیدواری کرد همکاری‌های تهران تاشکند جهت مقابله مشترک با تروریسم بیش از پیش توسعه یابد.