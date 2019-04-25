ادامه روند کاهش دمای هوای خراسان جنوبی/کشاورزان مراقبت کنند

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی هوای استان در ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: آسمانی صاف همراه با وزش باد و گرد و خاک برای خراسان جنوبی پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه روند کاهشی دمای هوای استان از ۲۴ ساعت گذشته آغاز شده است، افزود: طی امشب هم ادامه روند کاهش دما را به ویژه در نقاط شرقی شامل شهرستان‌های قاین، درمیان و سربیشه را خواهیم داشت.

خندان رو بیان کرد: دمای هوا در شب گذشته در طبس ۱۳ درجه سانتی گراد و در فردوس ۱۲ درجه سانتی گراد کاهش داشته است، اظهار کرد: بیشترین کاهش دما در شهرستان‌های فردوس، قاین و درمیان اتفاق افتاده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان سربیشه با دو درجه سانتی گراد بالای صفر سردترین و شهرستان نهبندان با ۲۴ درجه سانتی گراد بالای صفر گرم‌ترین نقاط بوده‌اند.

وی بیان کرد: با توجه به روند کاهش دما، احتمال سرمازدگی محصولات باغی و زراعی دور از انتظار نیست بنابراین توصیه می‌شود اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش خسارات احتمالی ناشی از سرمای دیررس بهاره در بخش کشاورزی به عمل آید.

وی با بیان اینکه زنبور داران از کندوهای زنبور عسل در مقابل کاهش دما محافظت کنند، افزود: همچنین تأمین سوخت و کنترل دما و رطوبت و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها مورد توجه کشاورزان باشد.