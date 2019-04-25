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۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۱۲

مدیرکل آموزش و پرورش اردبیل:

بازارچه‌های کارآفرینی در مدارس متوسطه اردبیل برپا می‌شود

بازارچه‌های کارآفرینی در مدارس متوسطه اردبیل برپا می‌شود

اردبیل - مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: برای ایجاد انگیزه و حمایت از مهارت هنرجویان بازارچه‌های کارآفرینی در مدارس متوسطه این استان برپا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناصری صبح پنجشنبه در کارگروه تخصصی اشتغال و شورای مهارت استان اردبیل تصریح کرد: از جمله مزایای ایجاد بازارچه‌های کارآفرینی چشیدن طعم خوش تولید و آشنایی با فنون بازاریابی و مشتری یابی بوده تا هنرجویان از این بستر و ظرفیت مهیا شده به شکل مطلوبی استفاده نمایند.

وی با اشاره به اینکه ۱۰۲ آموزشگاه استان در ۱۷ منطقه آموزش و پرورش در طرح «ایران مهارت» مشارکت دارند، افزود: در مدارس شبانه روزی اردبیل طرح‌های خود اکتفایی با طراحی بسته‌های آموزشی اجرایی می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل یادآور شد: در طرح «ایران مهارت» ۱۰ درصد دانش آموزان دوره اول متوسطه تحت آموزش‌های استاندارد تعریف شده قرار می‌گیرند.

ناصری یادآور شد: با مشارکت سازمان فنی و حرفه‌ای طرح‌های مشترکی در دو حوزه مهارت آموزی اجرایی می‌شود و در آن تلاش می‌کنیم تا با برون سپاری فعالیت‌ها خلاء تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی برطرف شود.

به گفته وی ۱۸۱ واحد هنرستانی در استان در دو بخش فنی و حرفه‌ای با ۶۳ هنرستان و کار و دانش با ۱۱۸ واحد مشغول به فعالیت و ارائه آموزش‌های لازم هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل متذکر شد: ۳۷/۲ درصد دانش آموزان دوره متوسطه دوم اردبیل را هنرجویان تشکیل می‌دهند که این آمار بالاتر از میانگین متوسط کشوری است.

کد مطلب 4599920
محمد میرزایی ناطق

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