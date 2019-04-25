سید احمد رفیعی جواهری مدیر کمیته ناشران داخلی سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در زمان ثبت نام ناشران برای حضور در نمایشگاه به آنها اعلام کرده بودیم در صورتی که تا روز افتتاحیه غرفه‌هایشان را آماده نکنند و در روز نخست هم در غرفه‌ها حضور نیابند ما غرفه آنها را واگذار خواهیم کرد و این اتفاق برای برخی از ناشران در روز گذشته رخ داد.

وی ادامه داد: روز گذشته چند غرفه این چنینی را که یا چیده نشده یا ناشر در آن حضور پیدا نکرده بود را واگذار کردیم. پیش از این هم اعلام کرده بودیم که چرا که حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ ناشر در بیرون از نمایشگاه هستند که متقاضی حضور در این رویداد هستند و غرفه می‌خواهند.

مدیر کمیته ناشران داخلی نمایشگاه کتاب تهران با اشاره به تخلفات ناشران در روز نخست نیز گفت: عمده تخلفات در بخش کودک به موضوع فروش کالای غیر از کتاب، در بخش عمومی فروش سی دی و محصولات غیر چاپی و کتاب‌های غیر مرتبط، با ناشران و در بخش دانشگاهی فروش کتاب غیر و ثبت نام برای رویدادهای مختلف و در بخش آموزش نیز ثبت نام برای کلاس‌های کنکور بوده است که به آنها تذکر لازم داده شد. همچنین دیروز با برخورد ما چند ناشر در بخش دانشگاهی آنها در عمل غرفه خود را جمع کرده و از نمایشگاه رفتند.