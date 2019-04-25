صدور ۱.۳ میلیون کارت هوشمند ملی در کرمانشاه

صادق خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند در استان کرمانشاه، گفت: تاکنون یک میلیون و ۳۲۰ هزار نفر، درخواست صدور کارت ملی هوشمند را به دفاتر پست و ادارات ثبت احوال تحویل داده‌اند.



وی با بیان اینکه رقم مذکور معادل ۸۲.۵ درصد مشمولین در استان است گفت: مابقی که حدود ۲۸۰ هزار نفر و معادل ۱۷.۵ درصد جمعیت مشمول است، باقی مانده که امیدواریم در اولین فرصت نسبت تعویض کارت ملی خود اقدام کنند.



مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه گفت: از یک میلیون و ۳۲۰ هزار نفر مذکور ۱۸ هزار کارت ملی هوشمند در دفاتر پیشخوان صادر شده که هنوز کسی برا دریافت آنها مراجعه نکرده است.



خدادادی تاکید کرد: کسانی که نسبت به دریافت کارت ملی صادره خود اقدام نکرده‌اند باید هرچه سریع‌تر و پیش از ابطال برای دریافت آنها به دفاتر پیشخوان مربوطه در استان مراجعه کنند.



۵۰ درصد شناسنامه‌های قدیمی مردم استان کرمانشاه تعویض شده است



وی در خصوص روند تعویض شناسنامه‌های قدیمی نیز گفت: برای تعویض شناسنامه‌های قدیمی افراد می‌توانند به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند و درخواست تعویض خود را ثبت کنند و نهایتاً شناسنامه جدید پس از طی مراحل لازم از طریق پست به درب منزل آنها ارسال خواهد شد.



وی تصریح کرد: تاکنون ۵۰ درصد شناسنامه‌های مردم استان کرمانشاه تعویض شده و مابقی که حدود یک میلیون جلد است، را نیز در دستور کار داریم و در آینده نسبت به تعویض آنها اقدام خواهد شد.