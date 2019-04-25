خانه کارگر استان سمنان ۲۰ هزار عضو دارد/کارگران موتور محرک اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله محقق ظهر پنجشنبه در آئین آغاز برنامه‌های هفته گرامیداشت کار و کارگر به میزبانی آستان مقدس امامزاده یحیی (ع) سمنان بابیان اینکه ۲۰ هزار نفر در خانه کارگر استان سمنان عضویت دارند، ابراز داشت: این افراد سالانه از خدمات مختلفی نظیر بیمه تکمیلی و مشاوره حقوقی بهره‌مند می‌شوند و همچنین برای آن‌ها سوئیت‌های مناسب قیمت و بن تخفیف کالا و خدمات در نظر گرفته‌شده است.

وی بابیان اینکه برای رفع مشکلات بخش کارگری استان سمنان تلاش می‌شود، اضافه کرد: قطعاً گرانی‌ها و مشکلاتی که کارگران با آن مواجه هستند را درک می‌کنیم اما برای گذر از این بحران‌ها نیازمند همدلی و وحدت رویه هستیم و از سوی دیگر حمایت از کارگران در دستور کار دستگاه‌ها گنجانده‌شده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان بابیان اینکه کارگران موتور محرکه اقتصاد کشور برای تحقق شعار سال هستند، ابراز داشت: راه رونق تولید از حمایت بنگاه‌های اقتصادی و کارگران می‌گذرد لذا پیگیری مشکلات این دو بخش در دستور کار استان سمنان قرار دارد.

محقق بابیان اینکه اقتصاد مقاومتی به‌عنوان سیاست در استان سمنان نیز پیگیری می‌شود، تصریح کرد: هرکجا که به درون تکیه کردیم توانستیم در عرصه‌های ملی و جهانی بدرخشیم و لذا امروز نیز می‌بایست با درون‌نگری اقتصاد برای افزایش تولید گام برداشت.

وی اضافه کرد: بخش کارگری نیازمند هر چه بیشتر حمایت از سوی دستگاه‌ها و مسئولان ذی‌ربط است و نباید فراموش کرد که هزینه در این راه می‌تواند به رونق اقتصادی و تحقق شعار سال هر چه بیشتر کمک کند.