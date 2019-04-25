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۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۲۶

شهردار رباط کریم:

مشکل دستفروشی در معابر رباط کریم حل می شود

مشکل دستفروشی در معابر رباط کریم حل می شود

رباط کریم- شهردار رباط کریم از حل مشکل دست فروشی در معابر رباط کریم خبر داد و گفت: نباید شاهد انباشتگی نخاله های ساختمانی در معابر شهر بود.

به گزارش خبرنگار مهر سید محمد میر زمانی صبح پنج شنبه در جلسه شورای معاونین شهرداری رباط کریم با اشاره به اهمیت «رونق تولید» گفت: سال گذشته رباط کریم تبدیل به کارگاه عمرانی شد و امسال نیز با افزایش فعالیت و با ایده‌های نو و خلاقیت می‌بایست در همه حوزه‌ها موفق ظاهر شویم.

میر زمانی هدفمند بودن در کار را عامل موفقیت نهاد شهری برشمرد و اضافه کرد: شهرداری رباط کریم پتانسیل‌های خوبی برای پیشرفت دارد اما متأسفانه از این پتانسیل‌ها استفاده نشده و به نوعی نادیده گرفته شده‌اند که ما سعی خواهیم کرد از آنها به خوبی استفاده کرده و از طرح‌ها و ایده‌هایشان استفاده کنیم.

شهردار رباط کریم با اشاره به اقدامات انجام شده در ۱۸ ماه گذشته بیان داشت: امروزه شهر رباط کریم با رباط کریم ۱۸ ماه قبل تفاوت‌های بسیاری پیدا کرده است که این تغییرات بر کسی پوشیده نیست و در گوشه گوشه شهر شاهد اجرای پروژه‌های متعددی هستیم.

سکان دار مدیریت شهری همچنین از تبدیل پرونده‌های فیزیکی به نرم افزاری خبر داد و افزود: مطابق با تکنولوژی ما هم باید قدم برداریم و هرکدام از کارکنان که ایده‌ها و طرح‌های خود را در شورای معاونین مطرح کنند و مورد استقبال قرار گیرد امتیازات خوبی برایشان در نظر خواهیم گرفت.

وی ضمن تذکر جدی نسبت به وضعیت معابر و خیابان‌ها ادامه داد: شهرداران نواحی و مسئولین مربوطه باید در معابر و خیابان‌ها پیوسته تردد کنند و هرگونه مشکل سد معبر به هر شکلی اعم از دست فروشان و یا انباشته شدن نخاله‌های ساختمانی و… راه حل پیدا کنند.

کد مطلب 4599954

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