شهرکرد سرد ترین منطقه کشور است

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرکرد سردترین منطقه کشور گزارش شده است، اظهار داشت: در حال حاضر حداقل دمای هوا در شهرکرد منفی پنج درجه گزارش شده است.

وی اظهار داشت: توده هوای سرد در سطح استان ماندگار است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با عبور امواج ضعیف طی سه روز آینده در ساعت‌های بعدازظهر در بخش‌های شمالی و شرقی استان افزایش ابر و گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی تاکید کرد: همچنین طی عصر امروز احتمال رگبارهای ضعیف بهاری در ارتفاعات رگبار برف برای مناطق مذکور دور از انتظار نیست.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: برای صبح پنج شنبه استقرار هوای سرد در سطح منطقه همچنان ادامه خواهد داشت.