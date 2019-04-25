بارش برف در آبعلی

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه بارش برف سبب برودت هوا در آبعلی و مناطق دیگر شهرستان دماوند شد و به این منطقه حال و هوای زمستانی بخشید.

در چند روز گذشته دمای هوا در منطقه کاهش چشمگیری داشته و حال و هوای زمستانی به خود گرفته است.