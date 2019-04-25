صادرات سیب و پرتقال از سر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در دستورالعملی به کلیه گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد در پی بخشنامه وزیر صنعت معدن و تجارت، ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال از تاریخ ۲۸ فروردین ۹۸ لغو شده است.

بر اساس این اطلاعیه گمرک، صادرات سیب و پرتقال از ۱۳ اسفند ۹۷ ممنوع شده بود که با پایان یافتن این ممنوعیت، صادرات این دو محصول باغی نیز از سر گرفته شده است. ضمن اینکه رعایت ضوابط بسته بندی این دو محصول نیز باید در هنگام صادرت طبق قوانین بسته بندی محصولات تره و بار رعایت شده باشد.