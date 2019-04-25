نداجا در حوزه جنگ دریایی با تجربه است/اعزام ناوگروه به‌ ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش که به دعوت رسمی فرمانده نیروی دریایی چین جهت شرکت در اجلاسی به مناسبت هفتادمین سال تشکیل نیروی دریایی به این کشور سفر کرده است در پنجمین روز از حضور خود با فرماندهان نیروهای دریایی ژاپن و ایتالیا در شهر بندری چینگدائو دیدار و گفتگو کرد.

خانزادی با اشاره به حضور فرمانده و هیئت همراه نیروی دریایی ژاپن در جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته گفت: با وجود فاصله جغرافیایی بین دو کشور، دریا مهمترین و مؤثرترین عامل در ایجاد تعامل و ارتباط در حوزه‌های مختلف بین دو کشور و دو نیروی دریایی به شمار می‌رود و قطعاً یگان‌های شناور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با برداشتن گام‌های مؤثر، در آینده نزدیک از کشور و نیروی دریایی ژاپن دیدار و بازدید خواهد کرد.

وی با تاکید بر این‌که تمدن بزرگ کشور ژاپن نمایانگر الگویی از مردان سخت کوش و شجاع برای دنیا است، خاطرنشان کرد: با توجه به دیدارهایی که سال گذشته با افسران و وابستگان نظامی شما در ایران داشتیم، مسیرهای هموار برای ارتباط و تعامل مورد بررسی قرار گرفت و کشور و نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران از حضور ناوگروه‌های ژاپنی استقبال می‌کند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تاکید بر این که ایران اسلامی دارای تمدن غنی و تجربه بزرگ از حضور مردمی در شکل گیری انقلاب و همچنین دفاع پر افتخار هشت ساله در جنگ تحمیلی را دارد، یادآور شد: ترکیب اسلام و تمدن ایرانی، کشور و مردم ما را در تمام مراحل به کشوری سخت کوش و با تجربه بالا تبدیل کرده است و با توجه به وجود و آگاهی از وضعیت تحریم‌های ظالمانه دشمن، با ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان کوتاه نخواهیم آمد.

خانزادی در ادامه وجود کارکنان جوان، شجاع و با تجربه در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران را یکی از شاخص‌های این نیرو عنوان کرد و گفت: امروز نیروی دریایی ایران در حوزه جنگ دریایی و مقابله با دزدان دریایی در دریاهای آزاد و بین‌المللی بسیار با تجربه است و دو نیروی دریایی ایران و ژاپن با استفاده از تمامی ظرفیت‌های بالقوه در حوزه‌های فنی، آموزشی و تحقیقاتی می‌توانند اشتراکات بسیار زیادی داشته باشند.

فرمانده نیروی دریایی ژاپن نیز در این دیدار با اشاره به دریانوردی‌های ناوگروه‌های این کشور در خلیج فارس افزود: نیروی دریایی ژاپن قطعاً از بنادر نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران برای دید و بازدیدها استفاده خواهد کرد.

یاماماتو در پایان گفت: اعزام دانشجویان برای تبادل در حوزه آموزش، در ایجاد ارتباط بین دو نیروی دریایی بسیار حائز اهمیت است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.

همچنین دریادار خانزادی در دیدار با فرمانده نیروی دریایی ایتالیا، گفت: با توجه به حضور و بازدید ناوهای ایتالیایی از بنادر ایرانی، برابر هماهنگی‌های به عمل آمده در آینده نزدیک ناوگروهی از نیروی دریایی ایران به بنادر جنوبی ایتالیا اعزام خواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ضمن تشکر از دعوت دانشگاه نیروی دریایی ایتالیا برای اعزام دانشجویان نیروی دریایی ایران در مقطع آکادمی و دانشکده فرماندهی و ستاد به آن کشور افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای پذیرش دانشجویان نظامی در تمام مقاطع اعلام می‌کند و این ارتباط آموزشی، نقش بسیار مؤثری در تعامل هرچه بیشتر در دیگر حوزه‌ها دارد.

فرمانده نیروی دریایی ایتالیا نیز ضمن دعوت از امیر دریادار حسین خانزادی برای شرکت در اجلاس قدرت دریایی که در کشور ایتالیا برگزار خواهد شد، آمادگی کشورش را برای حضور ناوگروه‌های ایرانی اعلام کرد.