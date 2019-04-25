یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در کل دنیا مشاغل خانگی و کارگاه‌های کوچک نقش عمده‌ای در تولید و میزان اشتغال‌زایی در جوامع دارد، افزود: به همین خاطر در حوزه صنایع‌دستی به واسطه اینکه اکثر تولیدات در جوار خانواده‌ها اتفاق می‌افتد و یا حتی کارگاه‌های تولیدی نیز در جوار شهرها و یا بافت شهرها است، سهم عمده‌ای در تولید و اشتغال دارد.

وی با اشاره به اینکه فرق این حوزه با سایر بخش‌ها این است که اکثر تولیدات در حوزه صنعت به واسطه نوع تولید و نوع نیازشان در مواد اولیه‌شان به خارج از تولید جغرافیایی اثر وابسته هستند، تصریح کرد: این در حالی است که ماهیت صنایع‌دستی این است که معمولاً به واسطه تاریخی بودن و عمق تاریخی که دارد، مواد اولیه آن نیز از منطقه جغرافیایی تولید اثر به دست می‌آید و این یکی از خصوصیات عمده و برجسته صنایع‌دستی است.

رحمتی ادامه داد: همین امر باعث شده که در تکانه‌های اقتصادی و ناملایماتی که در این عرصه وجود دارد، صنایع‌دستی آسیب کمتری را به شرط اعمال مدیریت مطلوب در آن، متحمل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان با بیان اینکه متأسفانه صنایع‌دستی در برهه کنونی از برخورد سلیقه‌ای با قوانینی که با این حوزه در ارتباط است، رنج می‌برد، خاطرنشان کرد: در بعضی از قوانین جاری به واسطه تلقی شخصی افراد، معمولاً در برخی مواقع با مشکل مواجه می‌شویم که یکی از آن قوانین، ممنوعیت ساخت ابزارآلاتی مانند قمه و … است که در برخی مواقع تلقی شخصی افراد از این قانون ما را دچار مشکل می‌کند.

رحمتی با یادآوری اینکه پارسال فعالان صنایع‌دستی با مشکلاتی چون هزینه بالای تولید و تأمین دشوار مواد اولیه دست به گریبان بودند، افزود: همه این مسائل بدان معنی است که در این بخش‌ها لزوم حمایت دولت احساس می‌شود تا مواد اولیه بدون واسطه به دست صنعتگر رسیده و هزینه تمام‌شده محصول را نیز پایین بیاورد.