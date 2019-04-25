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۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۰۳

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان:

صنایع‌دستی از برخورد سلیقه‌ای رنج می‌برد

صنایع‌دستی از برخورد سلیقه‌ای رنج می‌برد

زنجان-مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان گفت: متأسفانه صنایع‌دستی در برهه کنونی از برخورد سلیقه‌ای با قوانین مرتبط با این حوزه رنج می‌برد.

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در کل دنیا مشاغل خانگی و کارگاه‌های کوچک نقش عمده‌ای در تولید و میزان اشتغال‌زایی در جوامع دارد، افزود: به همین خاطر در حوزه صنایع‌دستی به واسطه اینکه اکثر تولیدات در جوار خانواده‌ها اتفاق می‌افتد و یا حتی کارگاه‌های تولیدی نیز در جوار شهرها و یا بافت شهرها است، سهم عمده‌ای در تولید و اشتغال دارد.

وی با اشاره به اینکه فرق این حوزه با سایر بخش‌ها این است که اکثر تولیدات در حوزه صنعت به واسطه نوع تولید و نوع نیازشان در مواد اولیه‌شان به خارج از تولید جغرافیایی اثر وابسته هستند، تصریح کرد: این در حالی است که ماهیت صنایع‌دستی این است که معمولاً به واسطه تاریخی بودن و عمق تاریخی که دارد، مواد اولیه آن نیز از منطقه جغرافیایی تولید اثر به دست می‌آید و این یکی از خصوصیات عمده و برجسته صنایع‌دستی است.

رحمتی ادامه داد: همین امر باعث شده که در تکانه‌های اقتصادی و ناملایماتی که در این عرصه وجود دارد، صنایع‌دستی آسیب کمتری را به شرط اعمال مدیریت مطلوب در آن، متحمل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان با بیان اینکه متأسفانه صنایع‌دستی در برهه کنونی از برخورد سلیقه‌ای با قوانینی که با این حوزه در ارتباط است، رنج می‌برد، خاطرنشان کرد: در بعضی از قوانین جاری به واسطه تلقی شخصی افراد، معمولاً در برخی مواقع با مشکل مواجه می‌شویم که یکی از آن قوانین، ممنوعیت ساخت ابزارآلاتی مانند قمه و … است که در برخی مواقع تلقی شخصی افراد از این قانون ما را دچار مشکل می‌کند.

رحمتی با یادآوری اینکه پارسال فعالان صنایع‌دستی با مشکلاتی چون هزینه بالای تولید و تأمین دشوار مواد اولیه دست به گریبان بودند، افزود: همه این مسائل بدان معنی است که در این بخش‌ها لزوم حمایت دولت احساس می‌شود تا مواد اولیه بدون واسطه به دست صنعتگر رسیده و هزینه تمام‌شده محصول را نیز پایین بیاورد.

کد مطلب 4599982

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