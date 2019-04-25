نمایشگاه عکس «آسیب های اجتماعی» در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امید پارسایی فر ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حمایت از هنرمندان استان، در آئین افتتاح نمایشگاه اظهار داشت: حوزه هنری در کنار هنرمندانی است که با تولید آثار خود جهت حل آسیب‌های اجتماعی نقطه نظرات مثبت و مؤثری دارند.

پارسایی فر ضمن اشاره به استقبال این سازمان از طرح‌های خلاقانه هنرمندان در رابطه با آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: حوزه هنری استان بوشهر برنامه‌های متعددی را در رابطه با آسیب‌های اجتماعی در نظر دارد که این نمایشگاه که توسط مجموعه جمعه‌های عکاسی زیر نظر دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برگزار شد نقطه آغاز این برنامه هاست.

وی خاطرنشان کرد: بی تردید آسیب‌های اجتماعی را از زبان و دریچه دوربین هوشمند و تیزبین عکاسان جوان استان می‌توان به خوبی به نظاره نشست.

پارسایی فر ضمن اشاره به تلاش عکاسان جوان استان و ارج آن، ادامه داد: مهم این است که بتوانیم پس از این همت هنرمندانه توسط عکاسان استان، برای رفع این آسیب‌ها تلاش کنیم.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر در رابطه با این نمایشگاه بیان کرد: این نمایشگاه توسط سمن پویش جمعه‌های عکاسی جوان استان بوشهر که از جمله سمن‌های مربوط به استانداری بوشهر می‌باشد در نمایشگاه حوزه هنری برگزار شده است.

عباس برزگر زاده ادامه داد: عقیده ما در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی این است که زمانی ما می‌توانیم با آسیب‌های اجتماعی مقابله کنیم که به شکل صحیح آنها را بشناسیم و اگر این آسیب‌ها از دید ما مخفی باشد قطعاً نمی‌توانیم راهکاری برای حل و فصل آنها ارائه بدهیم.

وی با اشاره به جسورانه و واقع گرایانه بودن عکس‌های این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه در راستای طرح‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که به عنوان یکی از اولویت‌های دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر است برگزار شده است.

این نمایشگاه شامل ۲۲ اثر برگزیده از ۱۹ عکاس است که طی یک فراخوان استانی توسط مؤسسه پویش جمعه‌های عکاسی جوانان بوشهر و از بین ۴۰۵ اثر ارسالی از ۵۷ عکاس گردآوری شده است.

مجموعه تابلوهای نمایشگاه «آسیب های اجتماعی» در ابعاد ۵۰ در ۷۰ و توسط عکاسانی چون علی بیژنی، حمیدرضا احمدی فرد، سارا رستمی، محسن زارعی، علی جهان آرا، ارس زنگنه، مهدی قائدی، لیلا پورحسن زاده، محبوبه نظامی و مصیب مشتاق عکس برداری شده است.

نرگس نصو، میلاد فروتن، ندا بحرانی، شیوا محمدی، فاطمه دوروند، مهرناز رحیمی، لعیا عمویی، مریم قیصری و زهره سیاسی نژاد دیگر عکاسانی هستند که آثار آنها در نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

این نمایشگاه از چهارم الی ششم اردیبهشت ماه ساعت ۱۹ الی ۲۱ در نگارخانه سوره حوزه هنری استان بوشهر میزبان علاقه مندان می‌باشد.

تمام عوائد حاصل از فروش آثار نمایشگاه عکس «آسیب های اجتماعی» به سیل زدگان تعلق می‌گیرد.