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۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۵۹

اخبار کوتاه ورزشی؛  

تیم تات اسفرورین در لیگ سه فوتبال به میدان می‌رود

تیم تات اسفرورین در لیگ سه فوتبال به میدان می‌رود

قزوین - کیان تات اسفرورین نماینده استان در لیگ سه فوتسال مناطق کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات مناطق فوتسال کشور در رده سنی بزرگسالان قرعه کشی شد و تیم کیان تات اسفرورین نماینده استان در گروه ۲ به میدان می‌رود.

نماینده استان در این گروه با تیم‌های شهدا مدافع حرم علی آباد کتول، زندی بتن کلادرشت، دخانیات گیلان، آتیه حساب البرز و پدیده کرد کوی مصاف می‌کند.

این رقابت‌ها از روز دوشنبه نهم اردیبهشت ماه به میزبانی گلستان شهرستان علی آباد کتول برگزار می‌شود.

دومین رویداد پرش با اسب استان فردا برگزار می‌شود

دومین رویداد پرش با اسب استان در رده‌های تشویقی، مبتدی، نونهالان، نوجوانان، آزاد و بزرگسالان فردا با حضور سوارکارانی از استان‌های قزوین، تهران، البرز و همدان برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها در باشگاه سوارکاری البرز برگزار می‌شود.

از جوانان برتر اقبالیه تجلیل شد

در مراسمی با حضور مسئولین استان، شهرستان قزوین و شهر اقبالیه از ۱۱ جوان برتر در حوزه‌های مختلف در محل سالن بحران تجلیل شد.

کد مطلب 4599993

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    نظرات

    • اهورا IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوبه

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