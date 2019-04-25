خسارت ۱۵ میلیارد تومانی سیل به خطوط لوله نفت منطقه شمال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، ارسلان رحیمی با اشاره به بارندگی‌های بی‌سابقه در هفته پایانی سال ۱۳۹۷ و روزهای آغازین سال ۹۸ و جریان یافتن سیلاب شدید در مناطقی از مسیر خطوط لوله در مازندران و گلستان، گفت: سیلاب اخیر به ۵۲ نقطه از مسیر خطوط لوله ۱۰ اینچ شاهرود – علی آباد، ۸ اینچ علی آباد - گرگان - گنبد، ۳۲ اینچ نفت خام نکا – ساری – ری و ۱۲ اینچ ری – ساری ۱۵۰ میلیارد ریال خسارت زد.

وی بیشترین خسارت را در تقاطع با رودخانه‌های تلار در سوادکوه، تجن در ساری و زرین‌گل در علی‌آباد اعلام کرد و افزود: جریان شدید سیلاب و شیب زیاد در این مناطق سبب آب شستگی شدید در خطوط لوله منطقه شد، اما با تلاش بی وقفه و شبانه روزی همه همکاران به‌ویژه کارکنان واحدهای تعمیرات خط، ترابری، حفاظت از خوردگی و نگهداری ساختمان فرآیند انتقال مواد نفتی برای رفاه حال مردم همچنان در حال انجام است.

مدیر منطقه شمال شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران یادآور شد: همزمان با تحویل سال نو، همکاران ما در منطقه شمال در حال ایمن‌سازی خطوط لوله در تقاطع با رودخانه‌های زرین‌گل، تجن و تلار بودند و این تلاش با گذشت حدود یک ماه تا رفع کامل تهدیدهای سیلاب همچنان ادامه دارد.

رحیمی گفت: پیش بینی می‌شود در صورت تأمین بودجه لازم، ترمیم این خرابی‌ها تا نیمه نخست امسال پایان یابد.