به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «آلن دانکن» معاون وزیر خارجه انگلیس در واکنش به گردن زدن ۳۷ شهروند عربستان اعلام کرد که این اعدام‌های دسته‌جمعی «یک گام رو به عقب است و ما آن را محکوم می‌کنیم.»

معاون وزیر خارجه انگلیس با «تأسف‌برانگیز و غیرقابل پذیرش» خواندن اعدام‌های گسترده اخیر در عربستان، همچنین به صلیب کشاندن یکی از اعدامی‌ها را محکوم کرده و با اشاره به این که به صلیب کشاندن این شهروند تنها دو روز پس از مراسم عید پاک مسیحیان صورت گرفته؛ گفته است: هر فردی که چنین صحنه‌ای را درست دو روز بعد از عید پاک ببیند، آن را مشمئزکننده خواهد دانست.

به گفته آلن دانکن، تمامی کشورها باید درک کنند که استفاده از چنین روش‌هایی در نهایت، نتیجه عکس و منفی برای آن‌ها به دنبال خواهد داشت.

پیش از این نیز برخی دیگر از مقامات انگلیس از جمله «لیز تراس» وزیر خزانه‌داری انگلیس به اعدام‌های گسترده اخیر در عربستان واکنش نشان داده بودند و خواستار تجدیدنظر سیاست انگلیس در قبال عربستان سعودی شده بودند.

روز سه‌شنبه عربستان سعودی اعلام کرد که ۳۷ شهروند این کشور را اعدام کرده است. گفته شده حداقل ۳۲ نفر از اعدام شدگان شهروندان شیعه این کشور بوده‌اند.