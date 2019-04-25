خسرویار: امیدوار به کسب نتایج خوب و صعود هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مسئول رسانه‌ای رقابت‌های جوانان بانوان آسیا در ابتدای کنفرانس مطبوعاتی سرمربیان تیم‌های حاضر در گروه B ضمن خوش آمدگویی، از آنان خواست تا صحبت‌های خود را در خصوص مسابقات بیان کنند.

کتایون خسرویار، سرمربی تیم فوتبال جوانان بانوان کشورمان ضمن تشکر و قدردانی از میزبانی خوب ویتنام گفت: پس از صعود تیم ملی جوانان به مرحله دوم، تمرینات آماده سازی خود را آغاز کردیم و به آمادگی نسبی خوبی رسیده ایم. دو بار به روسیه رفتیم و با تیم‌های بلاروس، آذربایجان و روسیه بازی کردیم و توانستیم تجارب خوبی در این بازی‌ها بدست بیاوریم.

وی تصریح کرد: خوشحالیم که مقابل تیم‌هایی همچون کره جنوبی، ویتنام و لبنان بازی می‌کنیم. تمام تلاش خود را بکار گرفته تا از این مرحله هم صعود کنیم. امیدواریم که نتایج قابل قبولی را به دست آوریم. هدف همه ما صعود از گروهمان است.

خسرویار در ادامه بیان کرد: دنیای فوتبال برای بانوان و همه کشورها بسیار مهم است و باید پیشرفت کنیم. در همین راستا فدراسیون فوتبال ایران، کمیته فنی فوتبال بانوان را تشکیل داد. معتقدم باید خودمان را کم کم به تیم‌های مطرح آسیایی نزدیک کنیم و مانند تیم ملی فوتسال بانوان ایران که دو بار پی در پی قهرمان آسیا شد؛ تیم ملی فوتبال بانوان ایران نیز در این زمینه رشد و پیشرفت کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان بانوان در پایان گفت: ما باید تلاش و پشتکار بسیاری داشته باشیم و زحمت بکشیم تا بتوانیم موفق شویم. چون بدون زحمت و تلاش هیچ کاری امکان پذیر نیست و من تلاش می‌کنم این موارد را بازیکنانم آموزش بدهم. ما نگاهمان به آینده است.