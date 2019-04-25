ورود ۱۴۸ هزار دستگاه خودرو به قم در روز نیمه شعبان

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل جمالی اظهار داشت: بر اساس آمار دریافتی از سامانه نوین تردد شمار بر خط مرکز مدیریت راه‌های کشور، طی روز نیمه شعبان امسال (یکم اردیبهشت ماه) بیش از ۱۴۸ هزار دستگاه خودرو به استان قم وارد شده است.

وی آزادراه تهران - قم را با حجم ورودی افزون بر ۴۷ هزار دستگاه خودرو، حائز رتبه نخست ورود خودرو به شهر قم دانست و بیان کرد: طی همین مدت یعنی یکم اردیبهشت‌ماه محور بزرگراهی سلفچگان - قم با حجم ورودی افزون بر ۲۵ هزار دستگاه خودرو، دومین محور با حجم ورودی خودرو به شهر قم بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم، آزادراه کاشان - قم را با حجم ورودی بالغ بر ۲۱ هزار دستگاه خودرو، سومین محور از نظر حجم ورودی خودرو به شهر قم اعلام کرد و گفت: گرچه آمار دریافتی از سامانه نوین تردد شماری برخط مرکز مدیریت راه‌ها از کاهش ۱۲ درصدی ورود خودرو به شهر قم، طی روز نیمه شعبان در مقایسه با سال گذشته خبر می‌دهد اما با توجه به عدم پیوستگی تعطیلات این ایام و همچنین مشکلاتی که وقوع سیل در برخی از مناطق کشور به وجود آورده بود، می‌توان استقبال هموطنان عزیز جهت سفر به قم طی ایام مذکور را مناسب ارزیابی کرد.

وی به بخشی از اقدامات این اداره کل در راستای تسهیل ترافیک و تأمین ایمنی راه‌های استان طی مدت یاد شده اشاره و تصریح کرد: استقرار هشت اکیپ راهدار در قالب گشت‌های ثابت و سیار، تجهیز هفت راهدارخانه جهت ارائه خدمات موضوعه، احیا راه دسترسی از آزادراه قم– کاشان به محور جنت آباد منتهی به مسجد مقدس جمکران بخشی از این اقدامات بوده است.

جمالی ادامه داد: رزرو پنج دستگاه اتوبوس جهت جایگزینی با اتوبوس‌های مانده درراه، اختصاص یکصد دستگاه دستگاه اتوبوس جهت حمل مسافران قم – تهران در روز نیمه شعبان، نظارت مستقیم و مستمر بر نحوه ارائه خدمات ناوگان عمومی سفر و …بخشی از اقدامات این اداره کل طی ایام نیمه شعبان بوده است .