مهدی سیف‌الهی در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تحلیل وضعیت معاملات آنلاین در بورس تهران گفت: از زمان معرفی معاملات آنلاین در بورس اوراق بهادار تهران تاکنون، سهم این نوع معاملات در کل معاملات انجام شده در بورس روز به روز بیشتر شده؛ به نحوی که در اسفند ۹۷ بیش از ۴۰ درصد از سهام معامله شده در مجموع بورس تهران و فرابورس، از طریق سیستم‌های آنلاین کارگزاری‌ها انتقال داده شده است؛ در حالی که همین عدد در اسفند سال گذشته ۲۵ درصد بوده است.

این کارشناس ارشد حوزه بازار سرمایه افزود: اگر چه هنوز محدودیت‌هایی مانند عدم مشاهده عمق بازار یا عدم توانایی تغییر قیمت در بازگشایی‌ها برای معامله‌گران آنلاین وجود دارد، اما به شکل قابل توجهی نقش معامله‌گران آنلاین در ساختار تصمیم‌گیری بورس پذیرفته شده و محدودیت‌ها و قوانین در حال تغییر هستند.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر، توسعه زیرساخت‌های مخابراتی باعث شده تا استفاده از گوشی‌های هوشمند بسیار فراگیر شود، به‌طوری‌که این ابزار ارتباطی برای انجام بسیاری از کارهای روزمره جایگزین دسکتاپ یا لپ‌تاپ شده است. از سوی دیگر، سامانه‌های معاملاتی آنلاین نیز همگام با افزایش ضریب نفوذ استفاده از گوشی‌های هوشمند، به مرور خود را با روند جدید همگام می‌کنند و امکان استفاده در گوشی را برای مشتریان خود فراهم می‌آورند؛ در این میان با توجه به روند جدید و اهمیت روز افزون دستگاه‌های همراه در انجام معاملات آنلاین، سال گذشته اقدام به معرفی نسخه موبایل سامانه معاملاتی ایزی‌تریدر همراه کرده‌ایم که بهترین تجربه انجام معاملات در گوشی‌های هوشمند را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

به گفته سیف‌الهی، بر اساس آمار منتشر شده توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، بیشترین سهم بازار معاملات آنلاین را به خود اختصاص داده و اولین ارائه کننده سامانه‌های آنلاین در ایران هستیم؛ در واقع سامانه‌های معاملاتی آنلاین، دسترسی افراد حقیقی به بازار سهام را تسهیل نموده و کمک بزرگی در راستای کارایی بیشتر بازار کرده‌اند.

این مدیر معاملات آنلاین معتقد است که نیازهای مشتریان روز به روز در حال توسعه و پیچیده‌تر شدن است و ما برای تولید محصولاتی که بتواند مشتریانمان را راضی کند، نیاز به تخصص‌گرایی داریم؛ به همین منظور، اقدام به تأسیس چهار شرکت تخصصی شده و هر کدام از آنها در تلاش هستند تا بهترین خدمات ممکن را در زمینه فعالیت خود به مشتریان ارائه کنند.

سیف‌الهی در پاسخ به این سوال که برای جلب رضایت فعالان بورس چه اقداماتی از سوی کارگزاری‌های بورس در حوزه معاملات آنلاین باید انجام شود، گفت: برای جلب رضایت فعالان بازار فقط کافی است منافع مشتری را بر منافع کارگزاری ارجح بدانیم و همیشه در راستای منافع مشتریان کرده و همیشه اولویت کاری خود را حداکثر کردن منافع مشتریان در نظر گرفته‌ایم و به همین جهت نیازهای سرمایه‌گذاران را فراتر از ایجاد و توسعه ابزار دیده و سعی کرده به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات درست‌تری در معاملات خود اتخاذ نمایند.